Rivales definidos en la Liga Provincial

La Liga Provincial Copa Santa Fe ya tiene diagramadas sus zonas para la etapa clasificatoria según el sorteo que se realizó en la mañana del sábado en el Hotel Presidente de la ciudad de Rosario, con la presencia de importantes autoridades del deporte provincial (todos destacaron el gran apoyo del Gobierno y de Lotería) y los delegados de las diferentes instituciones.

En el grupo A estarán Temperley de Rosario, Racing de San Cristóbal, Atlético Sastre, Brown de San Vicente, Almagro de Esperanza, Argentino de Firmat y Atlético Carcarañá. En el segmento B participarán El Tala de Rosario, Cacu de Ceres, Atlético María Juana, 9 de Julio de Rafaela, Alma Juniors de Esperanza, Platense de Reconquista y Campaña de Carcarañá.

En la zona C quedaron Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Libertad de Villa Trinidad, Trebolense de El Trébol, Ben Hur de Rafaela, Ceci de Gálvez, Central San Javier y Sport Club Cañadense. Y en el grupo D participarán Sportsmen Unidos de Rosario, Unión de San Guillermo, Atlético San Jorge, Atlético de Rafaela, Rivadavia Juniors de Santa Fe, Almafuerte de Las Rosas y Adeo de Cañada de Gómez.

El duelo inaugural será Platense con Atlético María Juana el jueves 9 de noviembre. Cabe recordar que se jugará todos contra todos en dos ruedas en cada una de las zonas más dos duelos interzonales A vs. C y B vs. D (los que quedan libres en cada fecha). Total de 14 partidos. Clasifican los 4 mejores de cada grupo y se arma la grilla de 16 (los mejores cuatro serán 1,2.3,4, los segundos 5,6,7,8, terceros del 9 al 12 y cuartos del 13 al 16). Octavos y cuartos de final al mejor de tres, semifinales y final al mejor de cinco, siempre con ventaja para el mejor de la general y reclasificando.



PRIMERA FECHA

Zona A: Atlético Carcarañá vs. Atlético Sastre; Temperley vs. Almagro de Esperanza y Argentino de Firmat vs. Brown de San Vicente. Interzonal: Racing de San Cristóbal vs. Central San Javier.

Zona B: CACU vs. Campaña; Alma Juniors vs. 9 de Julio de Rafaela; Platense Porvenir vs. Atlético María Juana. Interzonal: El Tala vs. Atlético de Rafaela.

Zona C: Libertad de Villa Trinidad vs. Ben Hur de Rafaela; Trebolense vs. Ceci; Sport vs. Talleres. Interzonal: Racing de San Cristóbal vs. Central San Javier.

Zona D: Sportsmen vs. Rivadavia Juniors; Unión San Guillermo vs. Atlético San Jorge; Almafuerte de Las Rosas vs. Adeo de Cañada de Gómez. Interzonal: El Tala vs. Atlético de Rafaela.