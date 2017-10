"Hasta el 10 de diciembre no cuenta con fueros"

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El senador oficialista Luis Naidenoff consideró ayer que "desde el 22 de octubre y hasta el 10 de diciembre, Cristina Kirchner no cuenta con fueros" porque "cada Cámara tiene la facultad de juzgar la validez de la elección de los títulos y los derechos de sus integrantes"."Según mi criterio, desde el 22 de octubre y hasta el 10 de diciembre, CFK no cuenta con fueros. Los fueros parlamentarios se los tiene desde el momento que uno asume, que uno jura. Cada Cámara tiene la facultad de juzgar la validez de la elección de los títulos y los derechos de sus integrantes", indicó.En declaraciones a FM La Patriada, el senador nacional por Formosa consideró que la exmandataria "representa un ciclo político terminado en la Argentina" y que "no tiene plafón para construir un espacio que signifique una alternativa real a Cambiemos"."Con el primer encuentro de los gobernadores lo que quedó en claro es que el peronismo va por un lado y Unidad Ciudadana por otro", agregó Naidenoff, quien evaluó además que "la argentina necesita una oposición responsable, madura y acorde a los tiempos".