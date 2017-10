Chevrolet, el protagonista

Chevrolet fue la marca que tuvo más protagonismo en la clasificación definitiva de la 13ª fecha del campeonato 2017 del Turismo Carretera que se realiza en el circuito pampeano de Toay. Así quedó demostrado con el 1-2-3-4 que lideró Gastón Mazzacane.El ex piloto de Fórmula 1 dominó la tanda con el tiempo del viernes, que fue de 1m14s874/1000, y de esta manera logró su tercera pole en la especialidad. El cuarteto Chivo lo completaron Santiago Mangoni, a 28/1000, Agustín Canapino, a 39/1000; y Esteban Gini, a 58/1000. El Top 5 lo cerró Facundo Ardusso (Torino), líder de la Copa de Oro, a 104/1000.Más atrás se ubicaron Lionel Ugalde (Ford), Juan Marcos Angelini (Dodge), Mauricio Lambiris (Ford), Josito Di Palma (Torino) y Mariano Werner (Ford).“Hoy no se pudo hacer ninguna referencia de acuerdo a lo que se hizo ayer. Hubo mucho viento, otra temperatura, otra presión y los motores iban diferentes. Ayer me salió una muy buena vuelta y hoy pude mantener la primera posición, estoy muy feliz”, afirmó el poleman. “Necesito la victoria… Estoy prendido en la Copa, en la lucha por el campeonato, pero hay que ganar. Me falta eso y estamos en una pista que me cae muy bien. Ojalá pueda hacer la serie más rápida y tener la primera posición para largar la final", agregó el platense.Las series se largarán este domingo a las 9. 9:30 y 10; mientras que la final se pondrá en marcha a las 13:20 sobre 30 vueltas. Televisa la TV Pública.Tras haber trabajado mucho en el Torino del A&P Competición, el piloto rafaelino Nicolás González (Torino) se quedó sin poder cerrar una buena jornada sabatina, quedando clasificado con el tiempo del viernes (31º) el cual no pudo bajar en el día de ayerNicolás marco un tiempo de 1:16,009 quedando a solo 1.135 del líder Gastón Mazzacane. La 13ª clasificación del año quedo en manos del piloto de Chevrolet, que estará largando en la primera serie al igual que González, que lo estará haciendo desde la fila 6 del lado interno.“La tendencia del auto fue mejor. Ayer -por el viernes-bastante de trompa y hoy -por ayer- iba bastante bien aunque no pudimos mejorar porque había mucho más viento. Hicimos el mismo tiempo del viernes pero la tendencia es buena. Yo creo que tenemos un buen auto para este domingo.”