Ogier puede ser campeón

La competencia en Gales va subiendo la temperatura del Rally Mundial con el pasar de las jornadas. Pues, Elfyn Evans (Ford Fiesta) avanza a paso firme directo a su primera victoria en el Campeonato Mundial de Rally. A su vez, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) va pasito a pasito en busca de un nuevo título en la categoría, lo cual podría lograr este domingo.La niebla y la humedad no fueron un obstáculo para el británico. El del Ford Fiesta Nº 3 mantuvo el buen rendimiento y estiró la diferencia con respecto a su compañero de equipo. Por su parte, el francés debió trabajar un poco más para poder llegar al final del último especial. Es que sufrió problemas con un neumático y con los frenos. No obstante, culminó el día en el segundo lugar a 53s1 del líder.Thierry Neuville (Hyundai) puso todas las cartas sobre la mesa para finalizar por delante de Ogier así mantenía viva la chance de pelear por el torneo. Sin embargo, no le alcanzó y debió conformarse con el tercer lugar, ubicándose a 0s05 del segundo y a 53s6 del primer lugar. El último día de actividad está conformado por cinco especiales, las cuales se disputarán en el norte de Gales.