Acuerdos básicos para la gobernabilidad

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, adelantó ayer que en el encuentro multisectorial que encabezará el presidente Mauricio Macri el próximo lunes se "presentarán acuerdos básicos de gobernabilidad".Así se refirió a la convocatoria del Gobierno para el próximo lunes a gobernadores, legisladores, sindicalistas y empresarios en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde Macri anunciará una batería de proyectos de reforma, principalmente en materia fiscal.Será "la presentación de lo que para el Presidente y para Cambiemos deberían ser acuerdos básicos de gobernabilidad", explicó Frigerio y agregó: "Es un llamado a los que tenemos responsabilidades en Argentina de distintos sectores (para que) nos podamos poner de acuerdo en cuestiones básicas".En este sentido, el ministro señaló que "es necesario encontrar consensos en cuestiones fundamentales que logren que este crecimiento que por fin puede tener la Argentina, sea sostenible en el tiempo"."La cuestión primordial tiene que ser reducir la pobreza y para eso no hay otro camino que incrementar el nivel del empleo, en cantidad y en calidad, en el sector privado", subrayó el funcionario nacional en declaraciones a radio Mitre.Las reformas que presentará la Casa Rosada y que deberá negociar principalmente con los gobernadores y los sindicatos para conseguir su aprobación en el Congreso apuntarán principalmente al plano fiscal."Tenemos que ponernos de acuerdo en que no hay más margen para aumentar impuestos. Lo que viene ahora es una etapa de alivio fiscal", explicó Frigerio.Además, señaló: "No podemos vivir siempre de fiado. Tenemos que ser constantes y persistentes en el camino que iniciamos hacia el equilibrio de las cuentas públicas"."Nos va a llevar algunos años pero tenemos que sostenerlo porque eso también va a sostener la confianza de los mercados que nos financian la transición hasta el momento en que podamos hacer que lo que ingresa en el Estado alcance para pagar lo que el Estado gasta", afirmó.