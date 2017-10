Castellano y el Concejo piden definiciones al gobierno provincial sobre la seguridad

El intendente Luis Castellano mantuvo un encuentro ayer con el cuerpo legislativo local en pleno en el despacho de intendencia, al que concurrieron el presidente del Concejo, Silvio Bonafede, y los ediles Jorge Muriel, Evangelina Garrappa, Marcelo Lombardo, Natalia Enrico, Lisandro Mársico, Germán Bottero, Carina Visintini, Hugo Menossi y Raúl Bonino. También estuvo presente el jefe de Gabinete del Ejecutivo, Eduardo López.El principal tema tratado fue la situación en que se encuentra la Unidad Regional V de Policía luego de la detención de su exjefe, y la falta de precisiones al respecto por parte de las autoridades del gobierno provincial. Posteriormente, el primer mandatario brindó declaraciones a los medios de comunicación."Ya había anticipado que iba a convocar a todos los concejales de las distintas fuerzas políticas que integran el Concejo Municipal para tratar un tema de suma gravedad, como ha sido lo que sucedió con nuestro exjefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez, que fue llevado preso y no tenemos novedades sobre ello", dijo Castellano tras la reunión y agregó: "más allá del proceso de la Justicia, que tendrá que resolver el caso como crea conveniente, todos acordamos, concejales e integrantes del Ejecutivo, que necesitamos una respuesta clara de las autoridades provinciales acerca de cómo seguimos".Recordemos que tras lo sucedido, en la ciudad se viene trabajando coordinadamente con Gendarmería, Policía, Guardia Urbana y Protección Vial y Comunitaria, pero resta o mejor dicho, falta información al respecto: "no tenemos la posibilidad de saber lo que pasa al interior de cada una de las fuerzas. La coordinación entre ellas se viene dando pero, evidentemente, necesitamos un jefe con todo el respaldo político para que la cadena de mando se vea fortalecida", dijo el primer mandatario.En relación a lo pedido, Castellano dijo que "el poder político provincial, a través del gobernador y las autoridades provinciales de seguridad, tendrán que respaldar a un nuevo jefe de la Unidad Regional V, para que podamos avanzar en el trabajo de seguridad para la ciudad. Una fuerza que es conducida verticalmente, necesita tener el respaldo político e institucional para que se impartan las órdenes que deban impartirse y solucionar los problemas que se tengan que solucionar", dijo."Acordamos con los concejales pedir una reunión con el gobernador. Los integrantes del Concejo van a acompañar la nota de pedido para darle más respaldo y fuerza; todo el arco político de la ciudad está de acuerdo, porque estamos hablando de la seguridad de los rafaelinos. Y, con el respaldo político que corresponde, trabajar en la coordinación y cada uno de los problemas que nosotros vemos que están sucediendo en la policía de la Unidad Regional V", expresó Castellano ante todos los medios de Rafaela, algo que tuvo un efecto inmediato (ver recuadro)."Nos debemos ocupar, tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo, de saber cómo sigue la seguridad en Rafaela. Yo espero que la Justicia rápidamente pueda definir la situación de Rodríguez. Ya van tres audiencias imputativas que se suspendieron y esto llama mucho la atención", destacó.En tanto, expresamente sobre los ediles de la ciudad, destacó que "los concejales y yo queremos que haya una ratificación de un jefe de Policía y que podamos trabajar con él, con toda la autoridad, pero para eso, la persona que se haga cargo necesita el respaldo político del gobernador y del ministro de Seguridad"."La lucha contra los hechos de inseguridad como los robos, arrebatos y otros delitos que vemos que suceden todos los días, necesitan de una cadena de mando muy clara y específica que empieza desde el gobernador y sigue hacia abajo. Que el Concejo Municipal se haya sumado es parte del diálogo maduro que se tiene que dar entre las diferentes fuerzas políticas de la ciudad en un tema en el que no debe existir ninguna grieta. Por eso, pasadas las elecciones, ya estamos trabajando para tener la respuesta que necesitamos", concluyó.