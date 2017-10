Atlético volvió a fallar de local

Atlético sigue estando en deuda en la PBN. No solo consigo mismo, porque el equipo y el juego no aparece con el correr de los partido, sino también con sus hinchas, porque ante su gente volvió a mostrar una pobre imagen para terminar rescatando un punto ante el Torito de Mataderos, lo que le impide a la formación que dirige Lucas Bovaglio escalar posiciones en la tabla valorativa como para meterse de lleno en la lucha por los primeros lugares y colgarse definitivamente el cartel de equipo protagonista.Lo de anoche fue un fiel reflejo de lo que mostró el equipo albiceleste en la derrota ante Los Andes como local. Le costó hacerse dueño del balón y tener llegadas peligrosas más allá de ese interesante inicio de la mano del movedizo Maxi Casa, que se mostró activo y dinámico en los primeros minutos por las bandas. La cancha algo mojada, favorecía las intenciones de los rapiditos de la Crema, como el propio Casa, Castro y Gaggi ante un defensa visitante que no era del todo sólida. Pero todo quedó en eso, en intenciones, porque los antes mencionados no terminaron de aparecer nunca en el trámite. Esto, obviamente, favoreció a Chicago, que de a poco fue emparejando el juego en el medio campo y apostando al contragolpe. Ya cuando el partido se niveló, la visita le empezó a llevar peligro a Macagno. De hecho, el arquero local estuvo a punto de cometerle penal a un rival que llegó sin marcas por el sector derecho tras una salida de pelota detenida. Pero después de ahí, todo se hizo pobre, chato y aburrido.Lo del segundo tiempo fue más de lo mismo. Se dio otro buen arranque del elenco de rafaelino por intermedio de Casa, quien habilitó a Gaggi, que entrando en soledad dentro del área la terminó mal en la mejor jugada colectiva del elenco albiceleste en el partido. Por contrapartida, Balduncier lo tuvo para la visita con un remate de media distancia, pero respondió con seguridad Macagno. Al ratito, Casa, que era lo mejorcito que venía mostrando el dueño de casa en gestión ofensiva, reaccionó mal, infantil e innecesariamente en las narices del árbitro al agredir a un rival, y tontamente dejó a su equipo con uno menos, para complicar aún más el panorama del local. A partir de allí, con más empuje que ideas, la visita se fue agrandando y empezó a buscar el tanto de la victoria. Ya con Fattori en cancha, los de Mataderos tuvieron algo más de llegada clara, y por eso no extrañó que Mater, de taco, casi abra el marcador. Del otro lado, ya con el ingreso algo tardío de Albertengo, que en un ratito le dio más dinámica al ataque que el resto juntos en casi 75’ de partido, Atlético se animó un poco más. Lo tuvo el Nico Castro de tiro libre, pero su remate, cuando pedía red, se desvió en la barrera. Y en una de las últimas, Avalos, en soledad, se perdió de manera increíble el gol del triunfo visitante, que no tuvo ideas con uno más para llevarse los 3 puntos. La Crema volvió a mostrar una imagen preocupante en casa de cara al futuro y continúa sumergido en su propia impotencia, con lo cual deberá mejorar y mucho como para dar señales de que aún pretende luchar por un rápido retorno a Primera.