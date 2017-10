Pullaro dijo que no se va de Seguridad "bajo ningún concepto"

En medio de versiones que circularon en la víspera, y que daban cuenta del posible alejamiento del Ministerio de Seguridad de la provincia de su titular Maximiliano Pullaro, debido a polémicas surgidas en torno a Adrián Rodríguez, ex autoridad policial de la Unidad Regional I y de la Unidad Regional V, investigado por la Justicia, y algunas maniobras judiciales que generaron cuanto menos suspicacias, el ministro salió al cruce de dichas “operaciones” y negó tajantemente que se vaya de la cartera de seguridad.En diálogo exclusivo con Aire de Santa Fe -y según consignara este medio de la capital provincial-, el propio Pullaro sentenció quey dejó en claro que: “yo y el equipo estamos sumamente motivados para llevar adelante este cambio. Estamos convencidos, al igual que el gobernador y el vicegobernador. Le ponemos pasión a lo que hacemos”.En cuanto a la cantidad de críticas recibidas por su gestión al frente del ministerio de Seguridad, el funcionario destacó que “hay muchos que hablan de cómo se deberían hacer las cosas, cómo se debería actuar y yo quisiera que se sienten medio día en la silla que me siento yo. Que arranquen el día sabiendo las cosas que pasaron en la noche y en las primeras horas de la mañana tengan que tomar varias decisiones”.“Se toman decisiones, nos equivocamos, pero estamos convencidos del rumbo”, sostuvo.Asimismo, al retomar las versiones sobre su salida de la cartera, Pullaro expresó que “con la humildad que tenemos que tener, recordamos que el gobernador tiene mi renuncia y la de todo mi gabinete a disposición si entiende que hay una persona o un equipo que pueda manejar mejor el área”.Sobre los motivos que originan la actividad delictiva y los modos de abarcarlos, el ministro indicó que “hay que discutir la materia socioeconómica, no es sólo una cuestión de seguridad. Si fuera así sería más fácil de resolver”.“Ningún funcionario del Ministerio [de Seguridad] puede ser acusado de cohecho”, dijo el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro sobre la denuncia e investigación que recae contra el jefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez, cuya audiencia imputativa debía concretarse el jueves, pero a última hora se pospuso ante el traslado de la causa a la secretaría de Delitos Complejos.En diálogo con Aire de Santa Fe, el titular de la cartera de Seguridad denunció que “se intenta plantear de manera suspicaz algunos hechos que no lo son” y subrayó que “ayer, el fiscal regional dijo el cohecho, en esta causa, no se constituye, no existe. Lo dijo claramente”.Asimismo, en cuanto al corrimiento de la causa a la sección de Delitos Complejos, Pullaro explicó que “ayer (por el jueves) escuché al fiscal regional que dio una explicación técnica: no es que le sacan la causa [a Apullán]. Se creó la sección y se pasaron miles de causas. Hay equipos de fiscales especializados, es correcto lo que se hizo. Es para mejorar la investigación”.En el mismo punto, enfatizó que “la audiencia de ayer no se podía llevar adelante”.Sobre la causa en la que el comisario Rodríguez es investigado, Pullaro explicó que “se ordena la libertad porque no había comisión de delito”.“Me quedó claro todo lo que se intentó por otros lugares. Plantear situaciones con suspicacia para que parezca una operación”, dijo el funcionario, mientras advirtió que “por más que seamos criticados permanentemente, no vamos a volver atrás con estas políticas públicas”.En cuanto a presuntas escuchas al comisario Rodríguez, en la que aparecería involucrado el propio ministro, Pullaro declaró que “si hay un comisario o jefe de unidad regional que está siendo escuchado es posible que haya escuchas conmigo o con muchos funcionarios”, pero enfatizó queEn tanto que sobre el reclamo de legisladores de la oposición ante una supuesta negativa de Pullaro a concurrir a la cámara baja para dar ciertas explicaciones, el funcionario indicó que: “a mí que me invite el Cuerpo, pero no un legislador”. Del mismo modo, invitó a los legisladores a su despacho: “Que vengan cuando quieran y los atiendo”, dijo.Por último, fue consultado sobre el avance de la investigación por las horas Ospe, sobre lo cual enfatizó que “se va a ir a fondo con el tema. Que los santafesinos no tengan dudas de que no vamos para atrás, vamos al frente, igual que el Ministerio Público de la Acusación”.