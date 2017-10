Los concejales dieron un apoyo rotundo

Los concejales salieron a apoyar rotundamente el pedido que el Intendente Castellano viene realizando desde la detención de Adrián Rodríguez a esta parte. El primero en salir a declarar fue Lalo Bonino quién, dijo que la reunión de ayer "fue una de las reuniones más sinceras y más nutritivas que he tenido participando en mi labor política hablando en este caso de la seguridad de la ciudad de Rafaela", mostrando la unión que para este tema existió en los distintos partidos políticos de la ciudad.Además, agregó que "hay un punto en el que no podemos intervenir, pero sí lo podemos hacer en otro, donde estamos solicitando una reunión al Gobernador, al menos eso hemos resuelto, para por lo menos saber de qué manera se va a encarar una solución en ese sentido. Buscando recomponer a la policía como una institución de confianza y que se convierta en materia de confianza de los rafaelinos, de reacción ante tantos hechos delictivos o delincuencia", dijo.Bonino expresó además que en la reunión se trazó la posibilidad de un encuentro con el actual Jefe de Policía, el Sub Jefe Marcelo Bustamante, para detallar los pasos a seguir y así "poder establecerle al Gobernador que exista una institución en nuestra ciudad que esté respaldada políticamente, que tenga el funcionamiento correcto y nosotros también,los concejales de los diferentes sectores. Como así también el Intendente trabajar de una manera adulta y madura en pos de un tema que preocupa a los rafaelinos, como lo es la seguridad"A su turno, el concejal del PDP, Lisandro Mársico hizo hincapié en "un jefe de policía fuerte", y agregó al respecto que "la cantidad de hechos de inseguridad que se están suscitando en Rafaela preocupa mucho a los concejales y al propio Intendente. Necesitamos un jefe de policía fuerte, con un fuerte respaldo del Ministro Pullaro y del propio Gobernador. No queremos ser cómplice de nada y por eso queremos plantearle todos los hechos de inseguridad a un jefe de policía con la fortaleza suficiente para llevar adelante la fuerza y empezar a solucionar todos los problemas que los rafaelinos tenemos", dijo el abogado.En tanto, Jorge Muriel, concejal del PJ fue muy crítico con la falta de respuesta del Socialismo, y expresó que "el Intendente había anticipado que después de las elecciones iba a reunir a todos los concejales para ver que podemos hacer todos juntos luego de este silencio ensordecedor que tiene el Gobierno de la provincia con respecto a la detención del jefe de la Unidad V. Hay arrebatos, entraderas a domicilios.. y eso es lo que nos preocupa. La gente en la calle nos relaciona todo esto: que no hay conducción en la policía, que hay sectores en los que no llegan, y por eso queremos sacarle eso a la gente dándoles respuestas. Y entiendo que la primer respuesta tiene y debe ser política", destacó.Por último, Hugo Menossi, referente del PRO en nuestra ciudad, destacó que "algunos policías son partes del problema, o parte de la inseguridad. Y esas son las cuestiones que a mí más me preocupan. Si el que lo tiene que defender es parte, no lo vamos a poder solucionar nunca, por más que todos nos pongamos de acuerdo de que no somos parte de ese sistema, mientras el sistema evidentemente no vamos a poder hacer nada. Entonces es como que sincerar esta situación y desde la política no ser cómplices de esto. Para solucionar realmente esto, tenemos que atacar la cuestión más profunda que es la corrupción, que nos atraviesa a todos, no solamente a la policía", concluyó.