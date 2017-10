Suma en las dos tablas

Cuatro partidos abrieron anoche la penúltima fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina. En barrio Italia se jugó el más importante de los adelantos, donde con el arbitraje de Rodrigo Pérez, Argentino Quilmes le ganó a 9 de Julio por 1 a 0 con gol de Rojas, a los 38' del complemento. De esta manera el conjunto dirigido por Rudi Viotti dio un paso clave en su objetivo de zafar del descenso o la promoción, pero a la vez alcanzó a Ferro y a Peñarol (que jugarán sus respectivos encuentros el domingo) en la punta. En el partido de reserva triunfó el local por 3 a 0.En barrio Parque, donde dirigió Silvio Ruiz, Sportivo Norte se lo dio vuelta a Ben Hur y terminó imponiéndose por 2 a 1, para además dejar en el último puesto al elenco dirigido por Adrián Acosta. Abrió la cuenta Ignacio Forni (15' del ST), pero luego Orellana (20') y Merlino (40' ST) determinaron que los tres puntos vayan para Barranquitas. En reserva se impuso Ben Hur por 2 a 1.En Ramona (arbitraje de Raúl Rodríguez), se impuso el Deportivo 3 a 1 ante Florida de Clucellas y como también ganó Quilmes, dejó a Argentino de Humberto por ahora en promoción. La visita comenzó ganando con gol de Lucas Lorenzatti (34' PT), pero un minuto después igualó Fragata. En el ST, Peiretti (35') y Carlos Fragata (46') pusieron cifras definitivas. El partido de reserva fue para el Dep. Ramona por 3 a 1.Finalmente, el clásico sunchalense que tuvo el arbitraje de Sebastián Garetto, fue para la visita. Unión goleó a Libertad por 4 a 0 con goles de Sebastián Mandrile (13' PT), un doblete de Facundo Cabral (7' y 35' del ST), y Santiago Herrera (19 ST). Fue expulsado Carlos Gerez en el ganador. En reserva ganó el Bicho Verde 1 a 0.Este domingo se completará la fecha con los siguientes encuentros: a las 15:30 (14 reservas), Peñarol vs. Atlético de Rafaela (Gonzalo Hidalgo); Argentino de Humberto vs. Ferrocarril del Estado (Franco Ceballos) y La Hidráulica de Frontera vs. Brown de San Vicente (Javier Simoncini).La Hidráulica 0.958; Arg. Humberto 1.083; Quilmes y Dep. Ramona 1.101.