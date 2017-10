Lifschitz no descarta bajar impuestos en la Provincia

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, rechazó ayer que su par bonaerense, María Eugenia Vidal, les "marque la cancha" al resto de las provincias al anunciar una reducción de Ingresos Brutos para 2018. "Buenos Aires tiene una carga tributaria mucho más alta que el resto. Tal vez, las medidas que se pueden aplicar en Buenos Aires no sean equivalentes a las que se puedan aplicar a otras provincias", sostuvo el mandatario santafecino.El Gobierno bonaerense envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para reducir las alícuotas de Ingresos Brutos, según cada una de las actividades. En declaraciones a radio La Red, Lifschitz explicó que en Santa Fe, "está exento de Ingresos Brutos el sector primario, la producción agropecuaria. Y también el sector industrial pyme que factura menos de 170 millones de pesos por año"."Buenos Aires tiene gravadas a esas actividades, con lo cual es probable que tenga más chances de hacer modificaciones a la baja que otras provincias que, como la nuestra, no las tenemos", enfatizó. No obstante, aseguró que "estamos revisando el tema tributario para producir un impacto hacia la baja"."Advertimos que hay una discrecionalidad muy marcada hacia la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Jujuy, y el resto de las provincias quedan relegadas". Así, Lifschitz se refirió para resumir la reunión que mantuvo ayer con sus colegas del Partido Justicialista para llevar una "agenda común" al encuentro del lunes con el presidente Mauricio Macri.En declaraciones a la prensa que formuló ayer por la mañana en Rosario, el mandatario santafesino dijo que el grupo de gobernadores no oficialistas "está dispuesto a sentarse a una mesa a discutir estos temas en la medida que también se pongan en la mesa los tributos nacionales y la distribución de los recursos" hacia los estados provinciales.Según Lifschitz, el objetivo de la reunión del jueves "simplemente era tratar de buscar posiciones comunes, no solamente habrá una discusión entre el gobierno nacional y los gobernadores, sino también se va a reflejar en el Congreso Nacional. Como corresponde en un sistema democrático, cada gobernador trata de defender sus intereses. Los intereses de su provincia y hacer causa común con aquellos con los que tenemos problemáticas comunes".El gobernador de Santa Fe agregó que los fondos que "tienen que llegar obligatoriamente llegan de manera automática. La coparticipación, los impuestos, llegan automáticamente. Lo que se discute es si esos tributos que se distribuyen proporcionalmente entre las provincias, no debieran ser mayores. Menos para la Nación y más para las provincias"."La realidad es que en los últimos 40 años, las provincias en su conjunto, con los pactos fiscales de Cavallo y con la política tributaria del gobierno anterior, fuimos perdiendo participación en la distribución de recurso. Hay una voluntad común de todas las provincias de recuperar recursos. Por otro lado, está todo lo que son recursos de distribución discrecional de subsidios, la vivienda social, la obra pública, los aportes del tesoro nacional, que todos advertimos que hay una direccionalidad muy marcada hacia la ciudad de Buenos Aires, hacia la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, Jujuy y van quedando relegadas el resto de las provincias", consideró.