Máximo Kirchner recordó a su padre a 7 años de su muerte

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El diputado Máximo Kirchner encabezó ayer un acto en Florencio Varela al cumplirse el séptimo aniversario de la muerte de su padre, el expresidente Néstor Kirchner, donde instó a la militancia a ponerse "de pie" tras la derrota electoral del domingo, al tiempo que envió un mensaje al interior del peronismo al cuestionar a "los que quieren generar división y pelea".De la ceremonia participaron dirigentes del núcleo duro kirchnerista, entre ellos el excanciller y candidato a senador en los recientes comicios, Jorge Taiana, y el diputado Carlos Kunkel, quienes antecedieron en el uso de la palabra a Máximo, además del diputado Eduardo de Pedro, el presidente del PJ bonaerense Fernando Espinoza y el intendente anfitrión, Julio Pereyra."Quiero agradecer a Florencio Varela por el acompañamiento a Cristina (en las últimas elecciones), fue un acompañamiento masivo. Además tuvimos unas PASO competitivas acá y nadie se corrió con el voto, hicimos lo que teníamos que hacer y nadie se desordenó, algo importante para aquellos que quieren generar división y pelea", inició su discurso el hijo de Néstor y Cristina Kirchner.Las palabras del actual diputado y referente de La Cámpora, a quien se vio con varios kilos menos, estuvieron marcadas por los recuerdos de los años de la gestión de su padre (2003-2007), marcando contrastes entre aquellas políticas y acciones con las del actual gobierno de Mauricio Macri."Recordar a Néstor no sólo es ver lo que se hizo, es además ver si hay coraje para enfrentar una concentración inédita de poder en la Argentina", enfatizó Máximo Kirchner ante la ovación de la militancia, y de inmediato agregó que Macri "se puso la toga, la birome y decide quien va a un lado o a otro" por lo cual "no tiene autoridad moral ni política"."Estoy orgulloso de que mi padre se llame Néstor Kirchner y no Franco Macri y que mi madre se llame Cristina Kirchner, hija de un colectivero de Tolosa, y no Alicia Blanco Villegas, parte de los estancieros de la Argentina", arremetió el legislador, en una comparación entre él y el actual mandatario.A su vez, insistió en la línea argumental que planteó su madre en la misma noche de los comicios legislativos, al remarcar que "el pueblo eligió la oposición que quiere que la represente", e instó a la militancia "a esta proeza de defender los intereses de los humildes".Sobre el cierre de su exposición volvió a convocar a la militancia de cara a las presidenciales de 2019: "Nos tiene que guiar la unidad de los argentinos para que la familia vuelva a saber que en la Casa Rosada lo van a cuidar, pónganse de pie.Durante 12 años demostramos que en la Argentina podía gobernar la gente". Previamente, Taiana dio un breve discurso en el que recordó que Néstor Kirchner "asumió con el 22% de los votos y construyó una minoría", por lo cual indicó que el trabajo a partir de ahora será "reconstruir la mayoría para volver en el 2019", y agregó: "Para eso tenemos que trabajar, sí a la lucha, no a la resignación. Acá hay un pueblo que no se rinde y que va a defender sus derechos".