Arietti: "Acá ninguna causa se 'plancha'”

Respecto a la conferencia de prensa ofrecida en la mañana del jueves por Carlos Arietti, fiscal regional de Santa Fe y exfiscal regional de Rafaela, se publica la segunda parte de dicha conferencia con lo expresado por el jefe de los fiscales de la Fiscalía Regional 1 ante los periodistas santafesinos sobre la tercera suspensión de una audiencia al jefe policial investigado.FA- Me mandó un whatsapp la mañana que ordenó la detención y esa mañana quise contactarlo y yo lo que le recomendé fue otra cosa.FA- Fueron las mismas razones por las cuales yo después tuve que dictar una instrucción particular por escrito. La plataforma fáctica que se pretendía endilgar no se correspondía con el tipo penal que había seleccionado el fiscal.FA- Correcto. Si no era el delito de cohecho el fiscal lo debía imputar por una omisión de denuncia.FA- Obviamente yo no puedo dar detalles de las causas por una razón de reserva.FA- Lo mismo. Yo no lo puedo decir. El éxito de las investigaciones que están en marcha exige ciertas reservas.FA- Seamos claros en esto: ninguna protección a nadie. Las investigaciones están en marcha y tendrán el desenlace que corresponde conforme a derecho.FA- Eso depende del curso que le den los nuevos fiscales a la investigación.FA- No, acá ninguna causa se “plancha” y están en marcha todas las investigaciones. Respecto del imputado Rodríguez tiene varias causas en trámite y una adecuada estrategia procesal exigía adoptar determinadas decisiones.FA- No, obviamente él está enterado de esta situación.FA- Como director de la Fiscalía yo evalúo las condiciones intelectuales, profesionales y la experiencia de cada uno. Entonces estoy conformando equipos de trabajo teniendo en cuenta determinados criterios.FA- Respecto de la Fiscalía de Delitos Complejos están el Dr. Ezequiel Hernández y el Dr. Leandro Lazzarini. Todos los fiscales han reasignado causas, también la Dra. María Laura Martí.FA- Es correcto.