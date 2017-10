Galassi dijo que hay “uso político”

El jefe del bloque de diputados provinciales del Partido Socialista (PS), Rubén Galassi, cuestionó el “uso político” que intenta darse a la desvinculación del fiscal Roberto Apullán, en la causa en la que se investigan hechos de corrupción en la Unidad Regional V de policía, y que pasará a estar a cargo de la Unidad Especial de Delitos Complejos.“No estamos para inmiscuirnos en las atribuciones que tiene otro poder. No me gustaría que los fiscales nos vengan a decir a los legisladores lo que tenemos que hacer, nosotros no les vamos a decir ni a los fiscales ni a jueces cómo tienen que proceder”, sentenció Galassi.Además, el diputado aclaró que “no se apartó a un fiscal, sino que el fiscal regional, dentro de sus atribuciones, dispone que la investigación la continúe el área de Delitos Complejos. Hacer otra lectura es tratar de politizar algo que se maneja en el ámbito del Poder Judicial. Creo que dentro de las atribuciones, y en la medida que se investigue, es un atributo del fiscal regional, y nosotros como legisladores no tenemos por qué estar metiéndonos”.En tanto, en otro tramo de su diálogo con la prensa, el ex titular de la cartera de Gobierno reiteró su apoyo y destacó la labor llevada a cabo por el actual ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. “Pullaro nunca ha dudado en denunciar y apartar a policías que no estén haciendo su tarea como corresponde, y mucho más cuando hay sospecha de actos de corrupción, así que de mi parte tiene todo el respaldo”, recordó Galassi.En tanto, el diputado provincial Leandro Busatto pidió que el poder político "deje trabajar" al fiscal Roberto Apullán, apartado de la causa que investiga al jefe policial del departamento Castellanos Adrián Rodríguez, ya que "se ha producido un deterioro grande del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe" y se está afectado "profundamente la democracia. Estamos profundamente consternados, preocupados, creemos que ha habido un proceso de injerencia indebido para proteger determinadas cuestiones que tienen que ver con intereses políticos", afirmó Busatto en una conferencia de prensa.Por último, el diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade expresó que “me acabo de enterar en la Legislatura del apartamiento del fiscal y de una nueva postergación de la audiencia donde el jefe de la Unidad Regional V iba a declarar. Dijimos que a Apullán había que cuidarlo. Lamentablemente la cuestión política se mete en la justicia, con lo que la justicia sale por la ventana y cada vez el Poder Judicial es más cenagoso. Se lo separa a Apullán y se deja impunidad en el manejo de los dineros públicos y sobre el accionar de las autoridades policiales. Estamos en un presente cenagoso”, enfatizó el legislador.