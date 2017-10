Tinelli se enfureció por la venta del Grupo Indalo

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El conductor y empresario televisivo Marcelo Tinelli embistió ayer contra la anunciada venta del Grupo Indalo, de Cristóbal López, y se preguntó si la AFIP y la Justicia aprobarán esta operación a un fondo inversor "prácticamente desconocido"."Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual", disparó el conductor desde su cuenta oficial de la red Twitter que tiene casi 10 millones de seguidores.Luego, el conductor televisivo, se preguntó: "La justicia y la AFIP aprobarán la venta de acciones de Indalo a este grupo OP, de unos señores Rosner, Burgio y Dellatorre??"."Qué loco que antes era duramente criticada la venta del Grupo Indalo y ahora, con este fondo OP, prácticamente desconocido, guardan silencio", se quejó Tinelli, quien mantiene una dura disputa contra el por ahora propietario de Indalo por una deuda millonaria."El fondo OP dice: no te vamos a pagar nada. La compañía es inviable. No nos interesa. O la comprás vos o la concursamos o quebramos. Unos dulces", se quejó el conductor de Showmatch.En su cuenta oficial, Tinelli publicó una foto del empresario Ignacio Rosner -supuesto comprador del grupo- y al respecto, dijo: "Este señor es Rosner, la cara visible de un fondo no muy conocido, que dicen adquirió sin due diligence (investigación que se realizan a empresas o personas previa a la firma de un contrato), el Grupo Indalo. Alguien lo avala??".En abril del 2016, Tinelli vendió el 19% de la productora -el último porcentaje que le quedaba- al Grupo Indalo, encabezado por López y Fabián De Souza, con lo que se desligó por completo y pasó a tener una relación laboral.La reacción de Tinelli es producto del comunicado emitido por el fondo inversor OP, en el cual confirmó la compra del grupo, aunque supeditado a la decisión de la Justicia y la AFIP.Según se informó, OP Investments es un fondo inversor radicado en los Estados Unidos, representado en la Argentina por los abogados Santiago Dellatorre y Damián Burgio.Indicó en el comunicado que la operación abarca empresas vinculadas con la construcción, servicios petroleros, minero y de producción de carbonato de sodio, medios de comunicación, servicios financieros y alimentos, pero no las de juegos de azar. El grupo comprador garantizó el mantenimiento de 4.000 empleos en forma directa y otros 8.000 indirectos.