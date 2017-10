Rendimientos flojos y muy pobres

FOTO JORGE BARRERA NO CUMPLIO. Nicolás Castro estuvo lejos de ser el que fue en Rosario y generó muy poco en ataque.

El rendimiento colectivo y futbolístico de Atlético fue otra vez decepcionante en el Nuevo Monumental. En líneas generales, fueron pocos los que pudieron aprobar el examen. Uno de ellos fue Ramiro Macagno (6), quien se mostró sólido y firme a lo largo de los 90’. Aunque no fue tan exigido, el arquero supo responder bien en las pocas veces que le llegaron. Otro que cumplió fue Lucas Blondel (6), sobre todo en defensa, cerrando con criterio y aportando algunas escaladas interesantes en ataque. Mientras que en el mediocampo, el que volvió a sobresalir nuevamente fue Emiliano Romero (6), quien en soledad se las ingenió para recuperar varios balones importantes. En tanto, volvieron a quedar en deuda Gonzalo Klusener, quien casi nunca inquietó al fondo visitante, perdiendo siempre con los centrales visitantes, y Jorge Velázquez, quien no está pasando por un buen momento y en ofensiva no aportó casi nada. En tanto, Nicolás Castro, que tuvo su chance desde el inicio tras su buen partido en Rosario ante Central por la Copa Santa Fe, insinuó más de lo que propuso y nunca se puso el equipo al hombro. Por último, Mauro Albertengo, en lo poco que jugó, demostró que está mejor que varios y que debe estar entre los titulares en el próximo partido.