Pullaro: "no me voy, y el cohecho no existe"

La víspera circuló en la ciudad de Santa Fe un rumor dando cuenta del alejamiento de Maximiliano Pullaro del ministerio de Seguridad de la Provincia. El ministro lo desmintió categóricamente, y sobre el caso del comisario mayor Adrián Rodríguez -detenido en nuestra ciudad ante un presunto caso de cohecho- recordó que Carlos Arietti, Fiscal regional de Santa Fe, sentenció que "en dicha causa no se constituye, no existe. Lo dijo claramente".

En diálogo exclusivo con Aire de Santa Fe, Maximiliano Pullaro aseguró que "no me voy del Ministerio de Seguridad bajo ningún concepto", y dejó en claro que "yo y el equipo estamos sumamente motivados para llevar adelante este cambio. Estamos convencidos, al igual que el Gobernador y el Vicegobernador. Le ponemos pasión a lo que hacemos".

SE HABLA MUCHO

En cuanto a la cantidad de críticas recibidas por su gestión al frente del Ministerio, el funcionario destacó que "hay muchos que hablan de cómo se deberían hacer las cosas, cómo se debería actuar y yo quisiera que se sienten medio día en la silla que me siento yo. Que arranquen el día sabiendo las cosas que pasaron en la noche y en las primeras horas de la mañana, y tengan que tomar varias decisiones".

RENUNCIA

Al retomar el diálogo en cuanto a versiones sobre su salida de la cartera, Pullaro expresó que "con la humildad que tenemos que tener, recordamos que el Gobernador tiene mi renuncia y la de todo mi gabinete a disposición, si entiende que hay una persona o un equipo que pueda manejar mejor el área".

NO EXISTE DELITO

Sobre la denuncia e investigación que recae contra el comisario mayor Adrián Rodríguez (iniciada cuando estaba el frente de la Policía del departamento Castellanos), el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe denunció que "se intenta plantear de manera suspicaz algunos hechos que no lo son", y subrayó que "ayer, el Fiscal regional (Carlos Arietti, quien anteriormente cumplió similar rol en Rafaela) dijo que el cohecho, en esta causa, no se constituye, no existe. Lo dijo claramente".

Además, Pullaro puntualizó que "se ordenó la libertad (de Adrián Rodríguez) porque no había comisión de delito". Y agregó "acá se habló mucho, se mintió mucho y se pretendió armar un manto de dudas".