Corach: "Se trata de dar señales a la sociedad, no a la política"

El secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales del Municipio, Marcos Corach, afirmó que las recientes elecciones "fueron para nosotros una nueva oportunidad de escuchar a los vecinos". Tres días después de los comicios generales en el que el oficialismo local sufrió una dura derrota en las urnas que le costó perder una banca en el Concejo Municipal, el funcionario salió a fijar una postura sobre el rumbo de la gestión de Luis Castellano.Corach dijo que “lo hacemos en forma permanente y la campaña fue una ocasión más de dialogar con los vecinos, a partir de ese contacto y de lo que fue el resultado de las primarias en su momento hemos tomado demandas nuevas, realizando cambios en aspectos de la gestión e incluso en el equipo que acompaña al Intendente”."Esta no es una tarea ni una gimnasia nueva porque a los cambios en la sociedad los tienen que acompañar cambios en el gobierno y eso no nos asusta", remarcó el funcionario en la mañana de ayer en lo que constituye un intento por recuperar la iniciativa política."El Intendente va a seguir tomando medidas de cambios en políticas y en el equipo que las implementa, en la medida en que entienda que sirve para potenciar la gestión, para encontrar nuevas soluciones para los problemas que más preocupan" subrayó Corach. "El intendente Castellano no se queda esperando o mirando", agregó a la vez que brindó un ejemplo en esta dirección: "Cuando la ciudad no encontraba respuestas al reclamo generalizado de mayor coordinación de las fuerzas de seguridad provincial y nacional, fue él quien buscó generar desde lo local un ámbito de coordinación"."De nada sirve hacer modificaciones para dar señales a las política porque de lo que acá se trata es de dar señales a la sociedad. Se trata de dar las señales que todos los vecinos de Rafaela están esperando que son respuestas y soluciones adecuadas a sus expectativas", sostuvo el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.LA RESPONSABILIDADDE SEGUIR TRABAJANDO"También sabemos que la política, y sobre todo las ganas de seguir transformando Rafaela, de seguir creciendo, no se agotan en una elección. No se agotan en una campaña política. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir trabajando, de seguir generando las condiciones para que cada rafaelino y cada rafaelina puedan concretar sus sueños en nuestra ciudad", aseguró Corach.Asimismo, consideró que "las elecciones dieron un resultado y todos tenemos que tener en claro que a todos los concejales electos, a los oficialistas y a los opositores, les han dado una responsabilidad, y esta es que podamos producir junto al Concejo, más y mejores soluciones para los problemas"."Seguramente habrá que hacer cambios pero no se trata de cambiar todo o cambiar por cambiar, sino de producir los cambios en función de objetivos", manifestó el encargado de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones InternacionalesPor último, Corach insistió que "los objetivos son producir mejores resultados que estén en coincidencia con lo que los vecinos esperan de un Estado presente, ágil, inteligente y eficiente. Como ya dije, uno de nuestros activos más importantes y que más valoran los vecinos de Rafaela, es que sabemos escuchar a la gente. Sus quejas, sus demandas, sus llamadas de atención". "En este sentido, este mensaje lo escuchamos, lo entendemos y actuaremos en consecuencia para mejorar lo que haya que mejorar, corregir lo que haya que corregir y, por supuesto, continuar con lo que creemos que debe ser continuado", concluyó el funcionario.