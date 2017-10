Suspenden otra vez la imputativa a Rodríguez y reflotan las dudas

Luego de dos frustradas audiencias imputativas, el 11 y el 12 de octubre últimos -incluso con la disposición de que el jefe policial de Rafaela, Adrián Rodríguez, quede en libertad entre ambas fechas- nuevamente se convocó, por tercera vez, para la realización de este trámite legal a las 8:30 de la mañana de ayer y otra vez fue cancelado el mismo, lo que provocó variadas reacciones, sobre todo de la prensa de la capital provincial interesada en saber las razones de esta decisión, por lo que finalmente el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, decidió convocar a una conferencia de prensay responder todas las preguntas que desde el 9 de octubre, día en que Rodríguez fue detenido por Asuntos Internos en la Jefatura de Rafaela, aún flotaban en el aire.LA OPINION se comunicó en la tarde de ayer con el comisario Adrián Rodríguez, ya que también había trascendido que el mismo habría tomado la decisión de acogerse al retiro voluntario, lo cual fue confirmado por el jefe policial.Ocurre que luego de tantas idas y venidas, Rodríguez está saturado de concurrir a audiencias que no se realizan, por lo que aún no sabe de qué lo acusa la Fiscalía después de casi 20 días, y esto provocó un gran desgaste en la salud y en la familia del exjefe de Policía de Rafaela, que fue detenido, puesto en libertad y aún no fue imputado técnicamente en una audiencia.El jefe policial presuntamente estaba acusado del delito de cohecho, aunque en la conferencia de prensa de la víspera, el fiscal regional Carlos Arietti, afirmó que ese “tipo penal” no era el correcto para este caso y que había dado cuenta de esto al fiscal Roberto Apullán que investigaba el caso: “Yo tomo conocimiento -dijo Arietti- de cuál era la imputación que quería endilgar el fiscal del caso y advierto que no se correspondía con el tipo penal en el cual el fiscal quería subsumir la conducta del imputado”. De allí derivarían todas las cancelaciones de las audiencias.Arietti -jefe de Apullán- explicó además que ayer: "Técnicamente no hubo una audiencia, porque no hubo convocatoria porque el fiscal no estaba a cargo [de la causa]".Arietti confirmó además que sobre el operativo de detención de Rodríguez en la Unidad Regional V se enteró “por un whatsapp” de Apullán y que le había recomendado a Apullán “otra cosa” y no la detención. Por ese motivo, la citación a Rodríguez para su imputación nunca debiera haberse realizado.Además Arietti reiteró no estar de acuerdo con la imputación por “cohecho”.