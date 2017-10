Emotiva celebración de su aniversario

Una noche muy especial se vivió en la víspera en la sala Juan Lasserre, en cuyo escenario, transcurrieron las propuestas para celebrar su octogésimo quinto aniversario.La sala se vistió de gala para celebrar el hito histórico, y con un buen acompañamiento de público, entre los que se encontraba el intendente, Luis Castellano y la secretaria de Cultura, María José Sabelotti, Jerónimo Rubino, secretario de Educación, los concejales Lisandro Mársico y Evangelina Garrappa, quienes hoy conducen la institución, a quienes se sumaron todos los elencos teatrales que se desenvuelven en su seno, el Coro Prof. Rubén Guarnaschelli, festejaron a pleno, evocando a los forjadores, congratulándose por el presente y mirando hacia el futuro.Todo fue iniciado con un impecable mini recital ofrecido por el Coro Prof. Rubén Guarnaschelli, del CCR.Así lo señaló María Eugenia Marzioni en su mensaje. La titular de la institución destacó que "estamos celebrando nada más y nada menos que 85 años de vida de nuestra institución. Estaba pensando que en la vida de una persona, 85 años, ya estamos llegando al final de la vida, en la vida de una institución en una ciudad que cumple 136 años, el tener 85 no estamos hablando de poco".Hizo un paralelo con las cosas que pasaron después de la creación del CCR, y agregó que "y faltaban varios años más para que se creara Internet, que llegó para cambiarnos la vida, y sin embargo, como hace 85 años en aquel entonces, cuando aquel grupo de personas se decidió, aquellos inmigrantes que llegaron a Rafaela con esperanzas, sueños, nuevos rumbos y decidieron llenar el espacio espiritual creando una entidad cultural, desde ese momento de la historia, desde hace 85 años el teatro Lasserre ha estado cumpliendo con el objetivo fijado en su momento que era promover y fomentar las artes: la música, la danza y el teatro, nada más y nada menos que desde hace 85 años en forma ininterrumpida y en forma independiente, esos datos no son menores".También recordó que hace 50 años fue inaugurada la sala y sede del Bv. Lehmann, y tuvo un cálido recuerdo para todos aquellos que vendieron empanadas para levantar las paredes de la institución.Señaló que quienes hoy conducen las institución están para honrar a aquellos pioneros y remarcó que "nosotros proponemos un proyecto cultural"."Todos los teatros necesitamos más que las voluntades de unas personas, necesitamos verdaderas políticas culturales. Queremos proponer y trabajar para una verdadera democratización de la cultura, lo que implica que todos los habitantes tenga acceso a los proyectos y a los lugares culturales.Agregó "por el otro es necesario y nos proponemos trabajar por la democracia cultural, lo que implica que las comunidades tengan voz y puedan opinar no sólo de lo que pasa en los lugares culturales, sino también qué queremos que pase".En otro pasaje hizo alusión a la "sociedad 4.0, la que trabaja en red, colaborativamente, los teatros no podemos estar solos, como ninguna entidad de la ciudad, como ninguna entidad del planeta. Tenemos que aprender a trabajar en red, el Centro Ciudad de Rafaela está comenzando a andar ese camino para empezar a trabajar con otros".Se desarrolló luego un especial momento en el que se ofrecieron presentes a modo de reconocimiento, a quienes fueron conductores de la institución.Con la participación de todos los elencos teatrales de la institución y la presencia a modo de nexo, de la Escuela de Sonia Wilson, representando a Danza Abierta, se ofrecieron diversas escenas que fueron cálidamente premiadas por la platea con un aplauso incesante.La institución a través de una convocatoria del Colegio de Arquitectos 5ta. Circunscripción, propició un concurso de ideas para renovar la fachada y foyer de la sala Lasserre. Anoche al finalizar la ceremonia fueron anunciados quienes fueron seleccionados.El primer premio fue para los arquitectos Marcos Pavón, Eduardo Caneva y Manuel Bertone.El segundo premio correspondió a los arquitectos Mauricio Morra, Diego Degiovanni, Gonzalo Guerrero y Gonzalo Mo.Tercer premio fue para los arquitectos Maximiliano Cadenassi y Guillermina Cadenassi Colaboradora.La mención especial fue otorgada a los arquitectos Cristian Perret, Pedro Frund, Mauro Williner y Margarita María Frund, colaboradora.