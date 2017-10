Un acuerdo laboral en lechería liberaría 250 millones a SanCor

Representantes de las industrias y del gremio del sector lácteo firmarán un nuevo convenio que implicará retrocesos laborales para “ganar competitividad”. Habrá cambios en el régimen de horas extras y trabajadores fuera de convenioLa firma del convenio, que se concretará el lunes en el Ministerio de Trabajo, fue confirmada por fuentes de la cartera de Agroindustria, representantes gremiales y patronales, e incluirá cambios en el convenio y modificaciones en el pago que recibían los trabajadores por las horas extras de los fines de semana y feriados.Alberto Coronel, abogado del gremio Atilra, confirmó el acuerdo y dijo a Télam que buscaron “avanzar en todo, pero sin que se perjudique al trabajador”. Según detalló una fuente del Ministerio de Agroindustria que participó en la negociación, se incluirá en el acuerdo “una nueva figura que es el franquista, que puede utilizarse por fuera del gremio para no tener que pagar horas extras con lo que dice el convenio”.Este fue uno de los temas que demoraban la firma del convenio, justamente porque, según la normativa vigente, las horas extras en fines de semana y feriados se pagan un 150% por encima de las horas normales.“Esto no le convenía a nadie, era una locura para las empresas y para los trabajadores porque no tomaba a nadie para estas tareas”, detalló Coronel.Según las mismas fuentes de Agroindustria, “con este acuerdo se van a liberar los 250 millones de pesos para SanCor”, que se sumarán a los 200 millones que el gobierno ya aportó a la firma meses atrás.Además, se incorpora la “polifuncionalidad”, es decir, que los trabajadores que tienen funciones específicas en un determinado puesto, pueden, a demanda de la empresa, rotar a cualquier otro tipo de tarea, sin abonar la diferencia entre uno y otro rol.En ese momento, por la crisis que atravesaba la cooperativa láctea, el gobierno había anunciado un paquete de financiamiento por 450 millones de pesos para ayudar a la situación financiera de la empresa, siempre y cuando las autoridades encararan un proyecto de reestructuración de la firma.“Sancor va a necesitar hacer cambios importantes y cuando eso vaya ocurriendo la vamos acompañar”, había señalado en ese momento el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui. En mayo, en medio del peor momento de la crisis de SanCor, Atilra había aceptado reducir el monto de un aporte patronal que cobraba desde 2009 y sentarse a discutir las condiciones del convenio laboral, lo que había permitido que el gobierno habilitara 200 millones de los 450 que había anunciado para financiar a la empresa.En relación al acuerdo para un nuevo convenio, Pablo Villano, presidente de Apymel (pymes lácteas), dijo a Télam que “en líneas generales” su sector está de acuerdo, aunque aclaró que “quedan algunas cosas por pulir”.“Yo estimo que esto se va a ir puliendo y vamos a estar en condiciones de firmar el lunes”, destacó Villano.Desde principios de año SanCor atraviesa la crisis más profunda de su historia, que implicó el cierre de varias de sus plantas, la venta de otras y el cese de su producción durante un mes, ocasionando faltantes de sus productos en las góndolas.Además, se inició un plan de retiros voluntarios por el que se achicó la planta de trabajadores de la cooperativa en un 20%, según señaló la empresa. Por el lado de las negociaciones que lleva adelante la firma cooperativa de cara a su futuro, fuentes de la empresa adelantaron que “lo más serio es un acuerdo con Fonterra (Nueva Zelandia)”, añadiendo finalmente "apuntamos a integrar una sociedad nueva donde SanCor aporte el 30 por ciento y Fonterra, un 70”, concluyeron.