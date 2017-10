Atlético recibe a Chicago, y que no se corte la racha!

Atlético y Nueva Chicago se enfrentaron unas cuantas veces en la B Nacional, también en Primera División, y de las once veces que el ‘Torito’ visitó Rafaela, nunca se pudo llevar los tres puntos. Y esta noche, cuando la “Crema” esté recibiendo al conjunto de Mataderos, 21:05, buscará que no se corte la racha. De esos enfrentamientos en Rafaela, el local ganó seis y en las otras cinco oportunidades quedaron igualados.El equipo dirigido por Lucas Bovaglio viene de perder por la mínima con Santamarina de Tandil y así sumó su segunda caída en el certamen (la anterior fue 0-1 vs Los Andes). Con respecto a la formación inicial que presentó Atlético en su última presentación, el once titular tendrá una sola modificación. Alexis Nicolás Castro se mete en el equipo, luego de su gran actuación en la Copa Santa Fe, en lugar de Lucas Pittinari.De esta manera, el once inicial alineará a: Macagno; Blondel, Olivera, Brundo y Dematei; Gaggi, Romero y Velázquez; Castro; Casa y Klusener. Mientras que en el banco de relevos el DT tendrá a su disposición a Jorge Carranza, Oscar Carniello, Franco Lazzaroni, Facundo Soloa, Pittinari, Enzo Copetti y Mauro Albertengo.Nueva Chicago llega hoy a Rafaela con 8 puntos (uno más que Atlético), fruto de dos victorias y dos empates en cinco presentaciones. La única derrota fue en su visita a Aldosivi, por 0-3, en la fecha 3.El equipo conducido por Facundo Argüello viene de igualar 1 a 1 ante Deportivo Morón, encuentro que lo ganaba y se lo empataron a seis minutos del final. El DT no confirmó la alineación titular que dispondrá esta noche en el Monumental y el parate por las pasadas elecciones le vino bien para recuperar a algunos que venían con molestias físicas, caso de Fattori, Achucarro y Quiroga. También habían terminado con algunas molestias físicas Alexis Vázquez y Gabriel Avalos, quienes se recuperaron totalmente.Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Wilfredo Olivera, Stéfano Brundo y Nicolás Dematei; Enzo Gaggi, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Alexis Nicolás Castro; Gonzalo Klusener y Maximiliano Casa.Lucas Bovaglio.Leandro Requena; Leandro Teijo o Franco Quiroga, Adrián González o David Achucarro, Alan Brondino y Julián Monteagudo; Federico Fattori, Matías Vera, Alexis Velázquez y Christian Gómez; Lucas Balduciel y Gabriel Avalos.Facundo Argüello.Nuevo Monumental.Alejandro Castro.Leonardo Frega y Nelson Morilla.Paulo Vigliano.21:05TyC Sports.Colón 91.3 FM / Astral 95.3 FM / ADN 97.9 FM / El Espectador 100.1 FM / Unirred 104.3 FM / LT28 96.5 FM – 1470 AM