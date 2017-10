Aprueban el pedido sobre las diferencias en Inversión

La sesión ordinaria del Concejo Municipal de anoche tuvo elevada discusión política por los proyectos aprobados por unanimidad, los pedidos sobre las diferencias en la cuenta de Inversión entre lo autorizado y lo ejecutado por el Ejecutivo, y el reclamo de los vecinos del barrio Mora en la pavimentación de calles.El inicio de la velada estuvo marcada por la invitación del presidente del cuerpo legislativo Silvio Bonafede, convocando a una reunión este viernes a las 9 horas en el despacho del intendente Luis Castellano sobre la crisis en la Unidad Regional V de Policía por la detención del entonces jefe Adrián Rodríguez (ayer se suspendió la tercera audiencia imputativa y sigue en libertad).Volviendo a lo más jugoso de la noche, el proyecto sobre la cuenta de Inversión del ejercicio 2016 fue del Frente Progresista, siendo el miembro informante el edil Lisandro Mársico quien justificó el proyecto de manera verborrágica: "hemos podido detectar diversas anomalías".En la oportunidad, puso ejemplos en lo referente a "bienes de consumo", fue autorizado más de 21 millones de pesos y se sobreejecutó más de 28 millones, "servicios no personales" 70 millones (presupuestado) y 115 millones (sobreejecutado), "bienes de capital" 31 millones y fue subejecutado 19 millones, "trabajos públicos" 189 millones contra 160 millones (también subejecución), "transferencias" 43 millones contra 47 millones (sobreejecución), "servicios de deuda" 5 millones contra 8 millones (sobreejecutó), "gastos figurativos" 29 millones versus 34 millones (también de más a lo presupuestado).Argumentó su postura citando al libro "Gobiernos locales" del contador Ricardo Peirone (ex intendente municipal) sobre la materia. "No es un cuestionamiento legal sino político. Pedimos que sea por escrito, analizaremos si nos conforma, de lo contrario pediremos que venga la Secretaria de Hacienda (Marcela Bassano). Y si fuera necesario informaremos a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas (de la Provincia) porque hay desavenencias económicas graves", disparó el concejal pedepista.En la vereda de enfrente, el oficialista Marcelo Lombardo trato de minimizar el pedido no amparándose en respuestas técnicas a las que no está formado -aclaró- sino en un análisis político, expresando que el presupuesto es una estimación del gasto. "Tuvimos episodios climáticos en 2016 con las lluvias durante todo el mes de abril, ramas y árboles caídos, gastándose más en los bienes de consumo como combustibles, neumáticos, productos químicos, repuestos de maquinarias, entre otros, arruinando el ripio del barrio Mora", se defendió.Sobre el proyecto por el reclamo de los vecinos del barrio Mora en la pavimentación de calles (en ese mismo momento jóvenes cascotearon un minibus en el Mora, rompiendo uno de sus vidrios) se armó una polémica innecesaria en la que aparecieron cuestiones de fondo entre el oficialismo y la oposición. El proyecto fue del PRO a cargo de Hugo Menossi, con el argumento de los días de lluvia produciendo el deterioro de los vehículos por los baches y el polvo cuando no llueve, en un sector que viene creciendo desde que se creó hace 14 años. "Reconozco la pavimentación de las avenidas Italia y Maggi, pero hay que establecer prioridades ante la disconformidad de los vecinos", dijo.Jorge Muriel se atajó con los 26 días de lluvia del mes de abril y el pedido de financiación del gobierno nacional. Lalo Bonino reclamó que el Municipio haga una planificación de la obra del pavimento de las 80 cuadras "porque no sabemos cuál es el criterio. Hay lugares que esperan como el barrio Jardín desde hace 26 años, calles Lavalle, Estrada y Rio de Janeiro, mientras Jaime Ferré fue repavimentada".Un momento muy emotivo fue la resolución declarando de interés municipal los 70 años del Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela, siendo sus iniciadores Carlos Minadero, Carlos Alvarez, Armando Frana, Francisco Del Zoppo, Bartolo Chiapini, Domingo Galoppo, José Chiapero, Luis Gilli, Pedro Prola, Severino Castello y Edmundo Maina.Los que hablaron tiraron "flores" por la historia y el presente de la actual conducción a cargo de Sebastián Beccaría, quien estuvo presente en el recinto junto a otros pares.Además asistió el flamante ganador de las elecciones a concejal del domingo pasado, Leo Viotti.Lamentablemente, se omitió uno de los momentos más oscuros de este gremio cuando fue expulsado el entonces secretario general Héctor Huber (2002), quien en ese momento era el secretario de Gobierno del intendente Peirone.También se aprobaron por unanimidad los proyectos para restablecer el texto original de la ley provincial 7457 sobre coparticipación (hoy del 9,28% para elevarlo al 18,78%), el rechazo al proyecto de ley en materia de vacunación, la declaración de interés municipal a los 500 años de la reforma protestante que encabezó Martín Lutero, la intimación a vecinos que aparentemente constituyeron una chacarita en calle Dentesano 250, obras en Ituzaingó y Pasteur por acumulación de agua y realizar trabajos en la Plazoleta Suiza.