Original propuesta de la Escuela Nº 613

Tal como informamos oportunamente la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada (EESO) Nº 613 realizó una invitación abierta a participar de lala que tendrá lugar el próximo domingo de 16 a 19 hs. en el espacio verde de la Vecinal de barrio Fátima, ubicado en el sector de la ciclovía entre las calles Eduardo Oliber, Córdoba y Melvin Jones.En la tarde de ayer recibimos la visita de una de las docentes, Gabriela Falasconi, y dos alumnos Camila Guzmán y Lucas Quiroga, quienes aportaron detalles de la realización.En tal sentido la docente fundamentó la propuesta manifestando que "en realidad es una actividad para que conozcan la Escuela, ya que los chicos y los profesores no sólo invitan a la comunidad en general sino todos los juegos que se desarrollarán los hicieron ellos en las aulas, con las profes y porque pese a que son alumnos de cuarto año, no se conoce la Escuela, no se conoce la especialidad -la modalidad es Educación Física-, para de alguna manera acercarnos".Por su parte Camila señaló que "los juegos son para los chicos del barrio y adultos de cualquier edad. Son juegos mentales, físicos, en grupos, individuales ".Habrá servicio de cantina, música en vivo y se presentará la murga Matanga.La cantina, que funcionará en el salón de la vecinal, será atendida por la Asociación Cooperadora de la Escuela.Gabriela remarcó que la propuesta surgió "porque el 30 es el Día de la Educación Física, y la fecha más cercana es el domingo 29, para fomentar la especialidad de la Escuela, para que el público la conozca, para que vean que hace tiempo está funcionando y cómo los alumnos están participando".Aquí los estudiantes agregaron que "estamos comportándonos como árbitros en los torneos de Handball, nos comportamos como jueces de mesa -confección de planilla-, y nos estamos proponiendo para ser árbitros junto con los profesores."El año pasado hicimos un torneo de hockey y este año llevamos a cabo otro".Funciona en el edificio de la Escuela Villa Podio, y Lucas nos explicó que "nuestros horarios coinciden pero ellos están en la parte del frente y nosotros en la parte superior, porque tenemos materias específicas. Nosotros algunas de nuestras clases las hacemos en el CEF Nº 53."En el programa Diputados por un Día, presentamos dos proyectos, uno de ellos es para la construcción del edificio, fue aprobado".Por su parte Camila agregó que "tal vez es difícil encontrar el espacio físico, nosotros decíamos que se ubique en un lugar cerca del Balneario, cosa de que no tuviésemos que movernos mucho".Recordó Lucas que "a principios de año se había comentado que querían poner en marcha una terciaria de Educación Física y ya que nuestra Escuela tiene esa modalidad podríamos aprovechar el edificio, nosotros -la escuela media- lo usaríamos por la mañana, y el nivel terciario el turno que quedaba".Gabriela remarcó que los cursos en estos momentos tienen alrededor de 20 alumnos, hay chicos que van dejando, van reintegrándose.Además resaltó que la idea de los adolescentes de poder contar con otro edificio está justificada porque por la modalidad que cuenta el establecimiento, las instalaciones donde funciona en la actualidad no son las adecuadas.Los visitantes coincidieron en señalar que buscan erradicar el estereotipo que gira en torno al barrio y a la escuela, "ya que se lo tiene como un barrio en el que suceden cosas feas, yo que trabajo en distintas instituciones, la violencia está en todas partes", aseveró Gabriela."Nuestros alumnos tienen que sufrir esa estigmatización, y nosotros buscamos que se eliminen esas concepciones erróneas acerca de la escuela y los chicos, ya que los estudiantes provienen de toda la ciudad, pero al estar situada ahí la Escuela, existen prejuicios, entonces nuestra idea no es solo que conozcan la Escuela, sino también que vean a los alumnos y todas las actividades que hacen.Por otra parte, y con honda gratificación destacó el compromiso que los educandos han tomado con la propuesta, y con ahínco se han dedicado a la preparación de todos los juegos que se ofrecerán el domingo, además, en esa jornada serán quienes atiendan a los participantes".En caso de lluvia, la fecha de la actividad será reprogramada. "Están todos invitados y esperamos contar con la participación de toda la comunidad", destacaron nuestros visitantes.