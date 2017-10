Empezará la acción del TC en La Pampa

Luego de la "Carrera del Millón" y de su final polémico en el autódromo "Ciudad de Rafaela", la categoría más popular de nuestro deporte motor se presentará desde hoy en la ciudad pampeana de Toay.En esta oportunidad se llevará a cabo la tercera fecha de la apasionante "Copa de Oro", un torneo reducido de solo cinco fechas que terminará consagrando al nuevo monarca de la temporada 2017.La paridad es notoria y los candidatos son varios en este segmento decisivo. No obstante, algunos de los integrantes de la selecta nómina de 12 protagonistas, todavía no pudieron ganar este año, una condición indispensable para ser candidatos a quedarse con el título más preciado.Uno de los que deben cumplir ese requisito es el líder de esta instancia, Facundo Ardusso (Torino), que buscará ese triunfo necesario en la competencia que se disputará en el autódromo "Provincia de La Pampa".Representando a nuestra ciudad estará compitiendo Nicolás González (Torino), con el auto del equipo A&P Competición, atendido en la vecina localidad de Bella Italia.Hoy se iniciará la actividad en pista en los siguientes horarios:primer entrenamiento TC Pista;Primer entrenamiento Turismo Carretera;segundo entrenamiento TC Pista;primera clasificación Turismo Carretera;primera clasificación TC Pista.El TC2000 tendrá una carrera especial el próximo domingo cuando se presente en el autódromo "Jorge Angel Pena" de la ciudad mendocina de San Martín, toda vez que utilizará por primera vez la Vuelta Joker.Los pilotos la podrán utilizar en dos oportunidades: la primera pasada entre las vueltas 3 y 14, mientras que la segunda será hasta la 24, por lo que no podrán cumplimentarla en el último giro.Disputadas nueve fechas, el torneo de pilotos es liderado por Manuel Luque con 292 puntos. El piloto santafesino, del equipo Ambrogio Racing, tiene chances matemáticas de coronarse este fin de semana.