"Acá ninguna causa se 'plancha'”

Durante la conferencia de prensa, Carlos Arietti, fiscal regional de Santa Fe y exfiscal regional de Rafaela, expresó ante los periodistas santafesinos lo que sigue.Fiscal Arietti- Desde el inicio de mi gestión plantee como eje de trabajo fortalecer las unidades fiscales de Delitos Complejos y Violencia de Género, Sexual y Familiar, por otro. Esto es lo que hicimos en las dos últimas semanas ya que las resoluciones fueron dictadas el 12 de octubre y todas las causas fueron reasignadas.FA- A veces el sentido común puede no aplicarse en la organización del trabajo. Había que reasignar causas, y además no se trata de una causa reasignada. En Violencia Institucional fueron reasignadas dos mil causas de todos los fiscales.FA- Son las causas que ustedes conocen, hay muchas otras causas que ustedes desconocen y que también podrían preguntarse porqué son reasignadas. Toda la materia de Violencia y Corrupción institucional fue reasignada a la unidad de Delitos Complejos, y también hubo en total quince mil causas que fueron reasignadas.FA- Tengo entendido que ahora no hubo una audiencia.FA- No, en realidad él no tenía el caso desde el 12 de octubre.FA- Es algo muy reciente, tendremos que evaluarlo.FA- No es tres veces. La tercera, técnicamente no hubo audiencia imputativa porque no hubo convocatoria, porque no estaba el fiscal a cargo del caso. Y en los otros dos casos, la segunda audiencia imputativa se suspendió por un motivo de salud que esgrimió el imputado, y yo lo instruí al Dr. Apullán para que previamente a suspender la audiencia lo enviara a un psicólogo oficial que comprobara la veracidad de esa situación.FA- Esto parece algo extraño pero es habitual permanentemente que los fiscales vienen a consultarme o yo les digo qué es lo conveniente en cada caso. Es diaria y permanente la toma de decisiones que yo hago en causas puntuales.FA- No. Al contrario.FA- Yo tomo las decisiones cuando estoy en condiciones de tomarlas. Yo tomo conocimiento de cuál era la imputación que quería endilgar el fiscal del caso y advierto que no se correspondía con el tipo penal en el cual el fiscal quería subsumir la conducta del imputado. Frente a esa situación tomé la decisión que corresponde.FA- No. Por supuesto que yo puedo dar instrucciones particulares, y es más, la ley dice que yo dirijo, coordino y superviso la labor de los órganos fiscales. Si yo advierto un error en un fiscal yo tengo el deber de dirigirlo.FA- Obviamente yo hablo con conocimiento de causa y más elementos de los cuales ustedes pueden tener, que todavía no podemos revelar porque la investigación es reservada. En el caso del imputado Rodríguez, tiene varias causas que se están investigando, y lo que evaluamos justamente es esto, que la estrategia procesal que convenía seguir para tener éxito en todas las investigaciones que están en curso era adoptar determinadas decisiones.FA- Me mandó un whatsapp la mañana que ordenó la detención y esa mañana quise contactarlo y yo lo que le recomendé fue otra cosa.FA- Fueron las mismas razones por las cuales yo después tuve que dictar una instrucción particular por escrito. La plataforma fáctica que se pretendía endilgar no se correspondía con el tipo penal que había seleccionado el fiscal.FA- Correcto. Si no era el delito de cohecho el fiscal le iba a imputar una omisión de denuncia.FA- Obviamente yo no puedo dar detalles de las causas por una razón de reserva.FA- Lo mismo. Yo no lo puedo decir. El éxito de las investigaciones que están en marcha exige ciertas reservas.FA- Seamos claros en esto: ninguna protección a nadie. Las investigaciones están en marcha y tendrán el desenlace que corresponde conforme a derecho.FA- Eso depende del curso que le den los nuevos fiscales a la investigación.FA- No, acá ninguna causa se “plancha” y están en marcha todas las investigaciones. Respecto del imputado Rodríguez tiene varias causas en trámite y una adecuada estrategia procesal exigía adoptar determinadas decisiones.FA- No, obviamente él está enterado de esta situación.FA- Como director de la Fiscalía yo evalúo las condiciones intelectuales, profesionales y la experiencia de cada uno. Entonces estoy conformando equipos de trabajo teniendo en cuenta determinados criterios.FA- Respecto de la Fiscalía de Delitos Complejos están el Dr. Ezequiel Hernández y el Dr. Leandro Lazzarini. Todos los fiscales han reasignado causas, también la Dra. María Laura Martí.FA- Es correcto.