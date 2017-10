Cristina Kirchner justificó el Memorándum con Irán

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La expresidenta Cristina Kirchner justificó ayer su decisión de haber suscripto el Memorándum de Entendimiento con Irán en la necesidad de subsanar la parálisis de la investigación en el atentado de la AMIA, y acusó al juez federal Claudio Bonadio de "ser parte del encubrimiento". "Doctor Bonadio, de usted no espero Justicia. Pero confío plenamente que cuando en la Argentina se restituya el Estado de Derecho, tan dramáticamente afectado hoy por la espuria y desvergonzada relación entre el poder político y el Poder Judicial, la Justicia que reclamo se proveerá", sostuvo en un escrito que presentó en los Tribunales de Comodoro Py.Convocada a indagatoria en el marco de la causa por supuesto "encubrimiento agravado" a los ciudadanos iraníes prófugos por el atentado a la mutual judía, Cristina Kirchner presentó el escrito con el patrocinio de su abogado Alejandro Rua, y luego hizo una breve declaración aunque ella evitó ese término en el despacho judicial y dijo que "iba a hablar".La exmandataria, electa senadora nacional el pasado fin de semana, arribó a las 9.55 por el acceso lateral al edificio de Comodoro Py 2002, en una caravana de tres vehículos y acompañada por colaboradores. En el despacho de Bonadio, a quien se cruzó por breves minutos pero no saludó, presentó su texto de doce carillas, en el que justificó que el Memorándum -herramienta que según la denuncia del exfiscal Alberto Nisman apuntó a desviar la acusación sobre los iraníes- era la única vía para activar la investigación."El Memorándum de Entendimiento con Irán fue la solución diplomática y pacífica por la que ambos países optaron para resolver la controversia y permitir que el Poder Judicial argentino pudiese llevar adelante las indagatorias requeridas para el necesario avance de la causa", señaló en el documento, en el que además citó que el tratado fue aprobado por el Congreso de la Nación, aunque no puesto en marcha al ser declarado inconstitucional por la Justicia.Asimismo, refirió a "cuestiones políticas no judiciables" la firma del entendimiento binacional y remarcó que Interpol "fue consecuente con la posición argentina en cuanto a que las alertas rojas" para la captura internacional de los acusados "no resultaban afectadas por la suscripción del Memorándum".En las consideraciones finales de su escrito, dirigió durísimas críticas hacia Bonadio, con quien está enemistada pues fue el juez que primero la procesó por la causa de la compra de dólar futuro y luego hizo lo propio al considerarla "jefa" de una asociación ilícita en el caso Los Sauces por el alquiler de hoteles para los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López."Usted fue imputado por ser parte del encubrimiento al atentado a la AMIA y apartado de la investigación de dicha causa por tal motivo. Usted paralizó la investigación de dicha causa por tal motivo", disparó.Además, lo acusó por su relación con el exministro del Interior menemista Carlos Corach por haberlo protegido e insistió en que había sido denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman.Tras la presentación de la expresidenta y sus dichos ante el juez, Bonadio cuenta con diez días para resolver la situación procesal de Cristina Kirchner y demás implicados, como el excanciller Héctor Timerman, el dirigente Luis D´Elía, el diputado Andrés Larroque, el extitular de Quebracho Fernando Esteche, el espía Allan Bogado, la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, y el representante de la comunidad iraní Jorge Khalil, entre otros.El magistrado busca determinar si hubo un plan delictivo llevado adelante por funcionarios del Gobierno kirchnerista para permitir a los imputados iraníes eludir la investigación por el ataque terrorista ocurrido en 1994 a partir del acuerdo firmado entre su Gobierno y el régimen islámico de Mahmud Amedinejad.