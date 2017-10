Panorama polìtico

Aunque pasaron apenas 5 días de las elecciones-vendaval del domingo, en realidad el tiempo parece ser bastante más que eso. Es que como el foco parece haberse puesto con toda intensidad en octubre de 2019, cuando aquí en Rafaela deba elegirse intendente, lo del Cuerpo legislativo queda algo relegado, aunque parezca extraño.Claro, eso en cuanto a los comentarios que surgen de los propios protagonistas, en especial de los ganadores con casi 34.000 votos, entusiasmados por ese respaldo y no es para menos. Ya adelantaron que "el gran cambio" deberá venir dentro de dos años, cuando se ponga en juego el máximo cargo de la ciudad. ¿Aspirantes? por ahora surge el nombre de Lalo Bonino, quien ya tuvo un intento, aunque no debe descartarse el de Leo Viotti, que por algo fue el más votado y cabeza de lista. Algunos ya hicieron ciertas comparaciones, no de personas, pero si etarias, recordando que cuando Perotti llegó a la intendencia en 1991 tenía 32 años, justo lo que tendrá en 2019 la nueva estrella de la política local. Una tercera posibilidad, que fue mencionada, es la de Germán Bottero, quien en diciembre concluye su mandato y decidió no reintentar. Seguro, y más cuando hubo tal avalancha de votos, candidatos no son los que van a faltar. Si los hay cuando las boletas son escasas, es de imaginar ahora...De todos modos, el objetivo del macrismo-radicalismo-demoprogresismo "cambista" debe estar puesto en el objetivo inmediato que es el Cuerpo legislativo, donde tendrán desde el 10 de diciembre 6 bancas sobre 10 -que en la práctica serán 7 por la adhesión de Lisandro Mársico-, conformando un amplísimo control, no sólo imponiendo autoridades, cargos y control, sino también con la responsabilidad de participar activamente del gobierno, el que necesitará de hábiles negociaciones. Las que ya Castellano, con gran inclinación al diálogo, anticipó en sus declaraciones.¿La presidencia del Concejo? Bonino dejó entrever su pretensión de ocupar el cargo que hoy tiene Silvio Bonafede, lo que puede interpretarse como paso previo a la postulación al sillón de Giménez. Aunque, con parecidas posibilidades se encontraría Hugo Menossi, a quien muchos ven con buenos ojos para el cargo.Lejos estará Castellano y su gente de quedarse de brazos cruzados, esta experiencia -aunque no tan traumática por la cantidad de votos- ya fue enfrentada antes, cuando en 2013 el Frente Progresista ganó las legislativas con Natalia Enrico y Germán Bottero luchando cabeza a cabeza y quedando en ese orden, postergando al segundo lugar a la lista oficialista que tenía como primera a la fallecida y bien recordada Chany Fontanetto.Esa vez, y aún sin establecer comparaciones, también el socialismo-radicalismo apuntó a la intendencia como siguiente paso. Pero en la elección de dos años después Castellano renovó su mandato con una gran ventaja de sufragios y realizando una de sus mejores elecciones.Habrá que aguardar los hechos, que son los que cantan. Es cierto que se tienen pocas chances cuando la cuestión viene como esta vez, con una oleada que cubrió casi todo el país. Pero de todos modos se descuenta que habrá algunos cambios en Moreno 8, tanto de nombres pero especialmente de conducción. Lo de las primarias fue una fuerte advertencia, pero lo de las generales fue en cambio un sacudón de realidad que obliga a cambiar muchas cuestiones.Piensan que hay dos años por delante, que pueden ser aprovechados o no, según sean las decisiones. Y más que eso, el escenario que se presente en 2019, eso es clave.El médico Bonafede, presidente del CM, se mostró muy crítico en algunas cuestiones luego de la dura derrota sufrida el domingo, citando concretamente "se lo he dicho al Intendente, lo discutimos en varias oportunidades. La mega obra pública es importante, pero es importante que se junte bien la basura, que los controles de tránsito sean hechos con coherencia", diciendo que eso es lo que piensa la gente al momento de poner el voto. Sobre los secretarios, "que estén menos en el edificio municipal" y que recorran los barrios". Fue muy crítico y duro cuandorecordó que alguien le dijo "los capaces no abundan", aunque aclaró "prefiero decir capaces hay muchos pero no hay muchos con compromiso".La bota santafesina quedó casi toda amarilla con el color del macrismo (Cambiemos), pues en estas elecciones ganó 15 de los 19 departamentos: 9 de Julio, San Justo, Castellanos, Las Colonias, San Martín, San Jerónimo, Belgrano, Iriondo, Caseros, General López, General Obligado, La Capital, San Lorenzo, Rosario y Constitución. Tres fueron para el justicialismo: Vera, San Javier y Garay. Uno para el Frente Progresista: San Cristóbal.¿Cómo contener semejante oleada?Consecuencia de los avatares que tiene la política, en esto de traspasos, acuerdos, coaliciones, alianzas o como se prefiera identificar a todas estas cuestiones, la democracia progresista de Maipú 495 tendrá desde diciembre dos representantes en el Concejo, aunque en ningún caso portan el sello del PDP. Es que, uno de ellos es Mársico, quien llegó a la banca con el Frente Progresista Cívico y Social y el otro caso el de Marta Pascual, que tras ser la que iba a encabezar la lista del partido se pasó a Cambiemos para secundar a Lalo Bonino, y ahora llegó merced a la oleada amarilla.De todos modos, Mársico conserva la pertenencia al partido, lo que en cambio no se conoce en cuanto a Pascual, de quien dicen, es factible quede definitivamente integrada a su nuevo espacio, pero será cuestión de ver.Como Mársico sigue ligado estrechamente al partido, de la decisión que se tome allí será su destino en el CM, es decir, si se pliega al bloque de Cambiemos o sigue en el Frente. Dicen, que no habría mucho ambiente para ese pase que muchos descuentan. Aunque, de todos modos existe una coincidencia marcada, pues Lisandro es un opositor frontal y decidido y viene alineando su accionar en ese sentido. Es decir, puede que no en los sellos, pero en la práctica el bloque macrista será de 7 integrantes.