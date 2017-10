Cuáles son las 10 marcas de autos más valiosas del mundo

Como es costumbre, la consultora global Interbrand dio a conocer las 100 marcas más valiosas del mundo por medio de su ranking Best Global Brands. Para confeccionar el ranking, se basó en una combinación de factores, tales como el desempeño financiero, la influencia en la elección de los clientes y la fortaleza de la marca.Si bien las empresas de tecnología acaparan los primeros lugares, las marcas de autos también se encuentran en posiciones destacadas de la lista.En el rubro, y por séptimo año consecutivo, Toyota fue la empresa más valiosa del mundo al ubicarse en séptimo lugar de la nómina, seguido por la alemana Mercedes Benz, que ascendió al noveno puesto. Completó el podio otra marca del mismo origen, también premium, como es BMW, con la ubicación número 13.En el cuarto lugar se ubicó también la japonesa Honda, que en el ranking total quedó en la vigésima posición, y en el quinto la americana Ford (número 33 en el listado general) y la única de Estados Unidos que se encuentra entre las 100 líderes. El resto son europeas o asiáticas.La coreana Hyundai logró ubicarse en el top ten, con el puesto 6 y número 35 del total. Es la única de su origen en el top ten, seguida por Kia, que está en la segunda mitad del listado. Completaron el listado Audi, Nissan, Volkswagen y Porsche.Para poder figurar en la lista, las marcas tienen que tener ventas en al menos tres continentes, entre ellos mercados emergentes, y un tercio de sus ganancias tienen que ser del exterior de su país de origen.En algunos, con grandes diferencias: Tesla tiene un valor de marca de U$S 4.010 millones de dólares según Interbrand, mientras que su capitalización bursátil es de U$S 61.000 millones.Sumadas, todas las automotrices fueron la segunda industria en valor de mercado por encima de los U$S 250.000 millones. En primer lugar están las 15 marcas que componen "tecnología" y en conjunto valen U$S 675.239 millones, con Apple, Google, Microsoft y Samsung a la cabeza.Ferrari fue la única marca de automotrices que se sumó en 2017 a la lista de las más valiosas. En el listado completo de "Best Global Brands" también se incluyó a Netflix y Salesforce. (Fuente: La Nación).