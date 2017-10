El Concejo aprobó la ampliación del Presupuesto

El Concejo Municipal de esta volvió a sesionar en la mañana de la víspera con la presencia de todos los ediles, estando, además, presente en el recinto, la concejal electa Marita Ferrero (Cambiemos), acompañada por integrantes de su lista.El izamiento del pabellón nacional fue responsabilidad del concejal Oscar Girard, e inmediatamente después se inició el tratamiento del orden del día, con la aprobación de las actas de los últimos dos encuentros.Seguidamente Leandro Lamberti brindó el acostumbrado informe de la presidencia, detallando la participación en actos, ceremonias y trabajo en comisión.Por Secretaría se dio lectura a la correspondencia recibida del Club Unión pidiendo ampliación del espacio que ocupa en el Cementerio Municipal, nota derivada a comisión; Desde el Ejecutivo se solicita la designación de un representante del cuerpo para la Comisión de Evaluación, tras un cuarto intermedio se decidió responder que el representante del cuerpo será Fernando Cattáneo, y así se responderá al DEM; por otra parte se pidió el pase a comisión -que fue aprobado- la respuesta a dos minutas de comunicación enviadas por el titular de Hacienda.Seguidamente, por Secretaría se prosiguió con la lectura de una gran cantidad de decretos remitidos por el Ejecutivo a título informativo.En relación a uno de ellos, el decreto que dispone la convocatoria a un concurso para erigir un monumento alegórico a Sunchales, Capital Nacional del Cooperativismo y Capital Nacional del Fútbol Infantil, Fernando Cattáneo pidió la palabra y señaló que en relación a él el DEM está equivocado en el procedimiento, porque el Proyecto de Ordenanza -para su construcción- está en estado parlamentario, y reflexionó que se evidencia un desconocimiento o subestimación del trabajo de los ediles. Enfatizó que el Ejecutivo está adelantándose con el destino de algunos proyectos, y se preguntó con qué presupuesto(2017 o 2018) se pagará la obra.Tras esa exposición Leandro Lamberti le respondió que el proyecto podría haberse aprobado hoy -por ayer- haciendo uso de la mayoría, "no lo hacemos porque estamos convencidos que debemos discutirlo", agregó "el concurso queda para el futuro, la obra se hará cuando mejoren las finanzas".Inmediatamente después fue considerado un despacho de comisión, del cuerpo en pleno sobre un proyecto de ordenanza del Ejecutivo, merced al cual amplía y compensa partidas del Presupuesto Municipal ejercicio 2017 en la suma de $ 27.718.863,63. La fundamentación fue hecha por Leandro Lamberti.Pidió la palabra Fernando Cattáneo haciendo referencia a la reconducción de partidas que tiende a corregir dos cuestiones por los ingresos -coparticipación nacional y provincial; y analizó las partidas incrementadas en forma extraordinaria.Llamó la atención por la contratación de trabajos a terceros que significan unos 20 millones, se preguntó si esas tareas no podrían hacerse con equipos y personal municipal.Lamberti propuso elevar una nota al Ejecutivo.Al pasarse a votación el despacho fue avalado por todos.Carolina Scarafía fundamentó el proyecto de Ordenanza del bloque del Frente Progresista Cívico y Social, por el que se declara Patrimonio Cultural de Sunchales el predio donde fue erigido el Fortín de los Sunchales.Invitando a pasarlo a comisión, pero así mismo Oscar Girard pidió el uso de la palabra y manifestó su sentimiento ante esta situación, aunque consideró que el proyecto era de interés se mostró consternado ante un hecho que validaría el accionar del Fuerte -era un Fuerte de avanzada y se luchaba contra el aborigen- y por otro se hacen marchas defendiendo a los pueblos originarios. Dejó sentada su disconformidad por el emplazamiento de un cañón en el centro de la plaza principal.A lo que Scarafía señaló que adhiere a lo manifestado, pero la historia fue así, y el sitio señalado es considerado referente de nuestra identidad, considera valiosa la lucha de los pueblos originarios, pero debemos hacernos eco de estos hechos no como ciudadanos, sino como seres humanos, y enfatizó que al pensar el proyecto de referencia "pienso en nuestra identidad".Finalmente el proyecto fue girado a comisión para su análisis.Finalmente y fundamentado por la concejal Andrea Ochat fue aprobado un proyecto de Declaración presentado por el Concejo en pleno, por el mismo se declara de Interés Ciudadano y Educativo el Concierto Conferencia Educanto: "Educación en Valores Humanos" a cargo de Alberto Kuselman.