Turno del Provincial U17 femenino

Este viernes dará comienzo, en San Cristóbal, el torneo Provincial Femenino U17 de basquet femenino. El mismo, a disputarse en las instalaciones del Club Racing, se extenderá hasta el domingo y contará con la participación de cinco selecciones que competirán todos contra todos en busca del título.El seleccionado de la Asociación Rafaelina -que hará su estreno a las 18:30 ante Santa Fe- será dirigido técnicamente por Ariel Borda, acompañado por Gustavo Casazza y José Pennacino, quedando el plantel conformado de la siguiente manera: Laila Raviolo, Macarena Llerena, Milagros Mazza, Alina Warnier, María Luz Krause, Carolina Castillo, Camila Ferreyra, Macarena Peralta, Ana Paula Moya, Valentina Fernández, Lucía Operto y Candela Gentinetta.Esta es la programación:, a las 18:30 Rafaela vs. Santa Fe; 20:30 acto inaugural; 21 Noroeste vs. Cañada de Gómez.a las 9 Rosario vs. Santa Fe; a las 11 Rafaela vs. Cañada de Gómez; a las 18 Rosario vs. Rafaela; y a las 20 Noroeste vs. Santa Fe.a las 9 Rosario vs. Cañada de Gómez; a las 11 Noroeste vs. Rafaela; a las 17 Santa Fe vs. Cañada de Gómez y a las 19 Noroeste vs. Rosario.