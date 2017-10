En la víspera, junto a María Angélica Matus, coordinadora del taller y directora general de las puestas en escena, nos visitaron Federico Salazar, Malena Fernández, Josefa Rodríguez, Marita Bainotti, Rita Fuhr, Nélida Sellanes, Norma Levrino, Liliana Galván y Elsa Badino.Los talleristas aportaron detalles de las propuestas que los llevará a presentarse en el escenario de la Sociedad Italiana, el próximo domingo 29 de octubre a partir de las 20:30.maría Angélica Matus destacó que "el grupo de teatro de la Escuela Dr. Américo Tosello presentará el domingo 29 dos obras de teatro. Las dos piezas teatrales se juntan bajo una frase que señala 'Es la vida que me alcanza', la vida me alcanza para ver algo del presente y para ver un acontecimiento del pasado que fue la guerra de Malvinas."La primera de las obras se llama 'Las cuatro hermanas', es un retrato de lo que sucede con una madre y sus cuatro hijas, es muy fuerte, es una comedia dramática, con mucha tensión, nada que ver con lo que vendrá después, es un viaje hacia el pasado, "Del Odio al Amor,'es un relato escrito por un alumno de la Escuela, José Italiano, un alumno de Memoria, él tomó como recuerdo lo que fue Malvinas."La presentación de este cuadro que se llama 'Del odio al amor' pasa por el relato, la proyección de videos, música y teatralización, o sea que ese texto que me entregó José Italiano, fue readaptado por las alumnas del taller, es un trabajo de composición con el aporte de todos."Los convocamos a todos porque serán dos momentos distintos y además constituye la última actuación del taller en el Centro Cultural Municipal"." A mí me toca hacer parte de la obra que escribió José Italiano que es la obra de Malvinas, y este excombatiente conoce a una mujer londinense, me toca ese papel en el que se mezclan muchas emociones", señaló Marita BainottiY agregó que "como experiencia personal, respecto a lo que es la obra, es fuerte en el sentido general, pero por otra parte, en lo personal me emociona porque voy a actuar con mi hijo, Federico Salazar".Federico se mostró congratulado por participar en esta pieza y señaló que le agradaría ser actor.El grupo tiene prevista una presentación el 3 de noviembre en el Instituto Amanecer -Constitución 1742- con 'Las cuatro hermanas y Aroma de vacaciones'. Además tiene una invitación pendiente del Concejo Municipal de Rafaela, que cuando se concrete llevarán la pieza 'Un día muy especial'.