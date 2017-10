Se terminó el fútbol 'gratis'

Las empresas que televisan el fútbol argentino dieron a conocer que solo cuatro partidos se podrán ver sin pagar el dinero extra para observar todo en alta definición.Si bien se había informado que recién a partir de noviembre se iba a tener que abonar los 300 pesos por el pack fútbol, la medida se adelantó una semana, casualmente después de las elecciones legislativas.Los cuatro partidos de la séptima fecha de la Superliga que se podrán mirar sin pagar serán: Banfield vs Colón (TNT, hoy a las 19:05), Unión vs Godoy Cruz (Fox Sports 2, mañana a las 14:05). Además, los dos del lunes próximo: Defensa y Justicia vs Olimpo (Fox Sports 2, 19:05) y Tigre vs Rosario Central (TNT, 21:05).Este viernes se pone en marcha la fecha con el 'Taladro' recibiendo al 'Sabalero', mientras que también jugarán Argentinos y Arsenal, a las 21:05 (Fox Sport).Estadio: Florencio Sola (Banfield).Arbitro: Darío Herrera.Altamirano; Bettini, Civelli, J. Rodríguez, Sporle; Sperduti, Remedi, Dátolo, Bertolo o Lucero; Mouche y Cvitanich. DT: Falcioni.A. Domínguez; Toledo, Conti, Ortiz, Clemente; Guanca, Ledesma, Fritzler, Chancalay; Diego Vera y Estigarribia. DT: E. Domínguez.