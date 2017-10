El Senado descartó un posible desafuero

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Senadores oficialistas y opositores descartaron ayer que la expresidenta Cristina Kirchner pueda verse impedida de asumir su banca o ser desaforada y ratificaron un principio adoptado frente al caso de Carlos Menem, según el cual no hay desafuero sin sentencia firme.El desafuero del diputado Julio de Vido agitó el fantasma de una complicación semejante para la senadora electa por la provincia de Buenos Aires, que asumirá su banca el próximo 10 de diciembre, pero el Senado mantiene una postura distinta a la Cámara de Diputados.El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, le bajó el tono a la posibilidad de que el caso De Vido tenga su reflejo sobre la exmandataria, al subrayar que "hoy por hoy ningún juez pidió nada" y que "lo que tienen que hacer los legisladores es si hay un pedido de un juez en algún sentido, analizarlo"."Si un juez pide algo, uno tiene que tener en la cabeza que existe un 80 por ciento de probabilidades de que sea serio el pedido y un 20 por ciento que habrá que analizar para ver cuáles fueron los elementos del juez para pedirlo", agregó Pinedo al ser consultado por la prensa acreditada en Casa Rosada.Por su parte, el jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Pichetto, de abierta rivalidad política con la expresidenta afirmó durante un reportaje que "el desafuero procede ante sentencia firme" y agregó: "Esta es una posición que yo vengo sosteniendo y que no diría que es doctrina en el Senado, pero ha sostenido digamos, en muchas situaciones individuales de pedido de desafuero, esta línea de definición política".También se expresó al respecto fue el senador por Salta Juan Carlos Romero, quien estuvo en Casa Rosada junto a Pinedo, quien remarcó que impedir la asunción de un miembro electo "no es la tradición y los usos del Senado".De esta manera, la postura generalizada en el Senado es que, si hubiera pedido de desafuero por parte de un juez se analizará pero tendría pocas chances de prosperar al no existir una condena firme sobre la exmandataria.