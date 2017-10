Camarista Freiler quedó cerca de la destitución

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Los representantes del Consejo de la Magistratura llevaron adelante ayer su alegato final contra el suspendido camarista Eduardo Freiler en el marco de su juicio político por presunto mal desempeño y próximo 17 de noviembre se conocerá la sentencia. El diputado macrista Pablo Tonelli y el abogado Miguel Piedecasas expusieron ante el Jurado de Enjuiciamiento la información sobre los bienes y los gastos del integrante de la Sala I de la Cámara Federal, acusado entre otras cosas de omitir datos en su declaración jurada y de no pagar sus impuestos."Aún en las cuentas que hizo el propio magistrado, no puede justificar cerca de 2 millones de pesos", resaltó el legislador del PRO, que consideró además que Freiler, quien maneja causas importantes contra el kirchnerismo, como Hotesur, es "todo lo que no queremos como juez".En tanto, horas más tarde la defensa hizo su descargo, negó todas las imputaciones e insistió en que el Consejo se basa en una "cosa juzgada", ya que Freiler fue sobreseído en una causa penal por supuesto enriquecimiento ilícito.El abogado José María Olivares calificó de "maniobra extrañísima" la reapertura de ese proceso judicial, ordenado por el juez federal Sebastián Ramos la semana pasada.El veredicto se dictará el próximo 17 de noviembre a las 9:00 en la misma sala en la que se realizaron las audiencias: para que el camarista sea desplazado se requiere el voto a favor de cinco de los siete miembros del Jurado, que fue especialmente constituido para este caso.Los integrantes del jury son los jueces Inés Cantisani y Mario Márquez; los senadores Walter Barrionuevo (Frente para la Victoria-PJ) y Silvia del Rosario Giacoppo (Cambiemos); los diputados Diana Conti (Frente para la Victoria-PJ) y Hugo Marcucci (Cambiemos) y el abogado Raúl Piaggio.La jornada se inició con el alegato de la parte acusatoria, que ratificó que "se necesita una nueva mirada global sobre el patrimonio" del acusado porque, a su entender, "no están todas las dudas completamente despejadas"."No estamos ante cuestiones personales o persecutorias, como quiso instalar la defensa, estamos ante un hecho de conmoción social y los hechos son los hechos", aclaró Piedecasas al comienzo de su discurso.El letrado subrayó que la causa contra el juez federal por falsear u omitir datos en su declaración jurada se desprende del patrimonio declarado por su exesposa, la también camarista Marcela Pérez Pardo, por lo que "no se puede aplicar una interpretación doctrinaria" a esa información.Piedecasas precisó que, según establece el reglamento del Consejo de la Magistratura, Freiler debió "individualizar el origen de los fondos" con los que adquirió los cinco cuatriciclos y el arenero que declaró su expareja como parte de los bienes gananciales que se repartieron en el divorcio.También hizo mención a los lotes que el magistrado tiene en Costa Bonita, Necochea, y que, de acuerdo con la defensa, habrían sido donados por su madre: "Lo que queda claro para la parte acusatoria es que se trató de una compraventa", acusó.Por otra parte, los representantes del Consejo explicaron que entre el 2012 y el 2016 Freiler "presenta ingresos que fueron menores a los egresos", por lo que detectaron un desfasaje de unos 30 millones de pesos, teniendo en cuenta el cambio a hoy con el dólar.Piedecasas hizo hincapié en el hecho de que, según los datos de sus tarjetas de crédito y débito, durante ese periodo Freiler "consumió más de lo que ganaba como juez" y, sin embargo, adquirió una casa enfrente de la Quinta de Olivos por un precio declarado de 2,8 millones de pesos y le hizo refacciones por otros 2 millones."El magistrado tiene además ocho autos y tres embarcaciones y hay años en los que no hizo cargas de combustibles y otros en los que los hizo de manera muy esporádica, en una o dos ocasiones", cuestionó. En esta línea, Piedecasas manifestó que el camarista "recibió préstamos de terceros que tampoco fueron declarados" para comprar estos vehículos, en alusión a los 12 cheques que usó para adquirir un Mercedes Benz.Cerca de las 14:30 comenzó su alegato el abogado de Freiler, quien pidió entonces que "se tenga en cuenta" que su defendido ya había sido sobreseído en una causa penal por estos temas. Olivares cuestionó además que se haya reabierto esa investigación sin utilizar la figura de la "cosa juzgada irrita", que permite dejar sin efecto una sentencia firme cuando se detectan nuevas pruebas o irregularidades en el proceso.Por otra parte, dijo que la casa comprada en Olivos fue adquirida "en un estado deplorable" y que por esta razón el precio era más bajo que el de mercado, al tiempo que aseguró que la moto de agua que se investiga fue "un regalo de Reyes para los hijos del magistrado" por parte de "un gran amigo" de él.