Liga: Arranca la fecha

Este viernes, siempre y cuando el tiempo lo permita, se pondrá en marcha la 12ª y penúltima fecha del torneo Clausura dedecon la disputa de cuatro adelantos, el resto se jugará el domingo.Los cotejos y árbitros: Hoy 21:30 hs (Reservas 20 hs): Ben Hur vs Sportivo (Silvio Ruiz), Quilmes vs. 9 de Julio (Rodrigo Pérez), Libertad vs. Unión (Sebastián Garetto); 22 hs (Reservas 20:30 hs) Ramona vs. Florida (Raúl Rodríguez).Ferro 24 puntos; Peñarol 24; Quilmes 21; Brown 18; Atlético 16; Unión 16; Florida 16; Humberto 15; Libertad 14; 9 de Julio 14; La Hidráulica 14; Ramona 9; Ben Hur 6; Sportivo 5.Sportivo Norte 1.235; 9 de Julio 1.235; Arg. Humberto 1.083; Dep. Ramona 1.074; Arg. Quilmes 1.074; La Hidráulica 0.958