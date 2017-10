En busca de… María Cecilia G. de Bendinger, investigadora y curadora

LP - ¿Cuáles fueron sus intereses intelectuales y artísticos en la infancia y adolescencia?

C.B. - Mi niñez fue una expresión del sentir de la libertad que me lo dio el juego en las calles del suburbio norte bonaerense, las costas de las barrancas del Río de la Plata, los meses en las playas de Mar del Plata y en las sierras de Córdoba, el estudio del piano. Esta inhalación de libertad que sentí en esos años se metamorfosearon como adulta en la búsqueda de la belleza, en el arte. La voluntad la desarrollé en mis estudios de inglés y francés en un maravilloso colegio, el Northlands y aún hoy estoy trabajando en mí pensar, en esa conexión de mi Yo con lo Universal. Una experiencia que me marcó al final de mi secundaria fue una reunión con el maravilloso escritor Jorge Luis Borges en la Biblioteca Nacional de la calle México. Todavía recuerdo el olor de la boiserie, los libros en los estantes y Borges en el medio. Este tipo de encuentros, según los budistas, son relaciones kármicas, es decir relaciones que nos destinan.

LP - ¿En qué momento supo que su formación académica sería la que eligió? ¿Cuáles fueron los objetivos que se propuso desde su labor profesional? ¿Cómo y cuándo descubrió a Xul Solar?

C.B. - Elegí la carrera de arquitectura y en el año 1995 nos encargaron el proyecto y construcción del Salón de usos múltiples y la secundaria de una escuela de pedagogía Waldorf en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires. A partir de ese momento me conecté con la filosofía de Rudolf Steiner: la antroposofía. Esta arquitectura se basa en la conexión del espacio con las fuerzas del cosmos y las resistencias que los materiales de la tierra ofrecen creando espacios sin líneas rectas como en la naturaleza. Al finalizar la obra decidí realizar una maestría en arte latinoamericano. Durante el desarrollo de estos estudios tuve la vivencia, la experiencia de una intuición mágica: Xul Solar había conocido a Rudolf Steiner y su obra pictórica estaba imbuida de conocimiento antroposófico. La percepción o la sensación de este pensamiento acrecieron en mí y a partir de allí investigué esta relación con Máximo Bendinger, que culminó en el libro Motivos y Razones, relación de Rudolf Steiner con Xul Solar, Jorge Luis Borges y la obra de Leopoldo Marechal (AdanBuenosayres). Para la misma época, llegó a mi conocimiento la exhibición Knowledge of Higher Worlds, Rudolf Steiner´s Blackboard Drawings, en Berkeley, California, y en Galerie Peter Blum, New York. Impresionados por esta información meditamos largo y profundamente, ¿sería posible organizar una exposición de este filósofo austríaco en Buenos Aires? Lo logramos. La exhibición se llevó a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes en 1999: Los Pizarrones de Rudolf Steiner. Formé parte de la organización y como curadora.

LP - ¿Qué le sorprendió del artista?

C.B. - Lo que me sorprendió en Xul Solar es su capacidad de visionar, de observar en el mundo de conciencia no ordinaria, y pintar estas imágenes. Le sumó la razón a sus creaciones por medio de un estudio muy consciente y arduo de la filosofía oriental, hermética, antroposófica, y de la estética medieval de Raymundo Llull. Xul Solar utilizó su arte para ilustrar sus ideas, le dio forma visual a sus meditaciones en el I Ching por un lado y utilizó su pensar abstracto en la construcción del juego del ajedrez y de la panlengua. Las grafías plastiútiles pensiformas, su trabajo final, son el resultado de su obra bifronte: arte combinatorio y aforismos. Mondrian, Kandinsky, Klee, Kupka, Hilma af Klimt, pioneros de la abstracción y, hoy podemos afirmar que Xul Solar también, recibieron enseñanzas de Steiner y aplicaron estos conocimientos en sus creaciones. Diferentes artistas de la vanguardia como Salvador Dalí, Antoni Tapies, y poetas o escritores como Juan Eduardo Cirlot, Italo Calvino o Julio Cortázar se inspiraron también en el arte combinatorio, un pensamiento interdisciplinar cuya semilla es el Ars Combinatoria de Raymundo Llull.

LP - ¿Cuál es la importancia de la obra de Xul Solar?

C.B. - La importancia de la obra de Xul Solar es la universalidad. Incorporó conceptos de un arte universal y cósmico. Con un objetivo holístico para la Argentina, enseñó a sus compañeros martinfierristas estos conceptos. Fue maestro y amigo de Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Jorge Calvetti, Ricardo Guiraldes, Juan Battle Planas, Raúl Soldi y estos escritores incorporaron estas enseñanzas en sus obras, como por ejemplo en el Adanbuenosayres de Marechal y en Borges, Tlon, Uqbar. Orbis. Tertius.

LP - ¿Podemos explicar con un abordaje breve y sencillo qué técnicas utilizó y el contenido de sus expresiones?

C.B. - Xul Solar utilizó en sus pinturas -que como expresó Borges las imágenes de las pinturas de Xul Solar corresponden a las visiones del I Ching- la técnica de la acuarela. Sus otras creaciones como las grafías y el panajedrez vinculan ciertos principios que corresponden análogamente a las formas geométricas, al color, al estudio de la astrología, a las energías, a las notas musicales, a las consonantes, a las vocales y al ars combinatoria de Ramón Llull. Es desde la integración o unidad desde un concepto en red.

LP - ¿Que lo inspiró para ello?

C.B. - Xul Solar se inspiró en el amor a un país, su país, la Argentina. Y nos lo confirma el diario de Aleister Crowley: Xul Solar Signed Oath in Silence Diary. His true will is to Unify South America on Spiritual Lines. Xul Solar firmó juramento en silencio en el diario. Su verdadera voluntad es unificar América del Sur con líneas espirituales.

LP - ¿Dónde abrevó para generar este movimiento personal de su concepción artística?

C.B. - Xul Solar abrevó en Europa. Para el año que Xul viajó a Europa, 1912, el destino de la pintura moderna llegó a un punto crítico. La pregunta del momento era si debía de continuar como interpretación de la realidad o buscar y representar la esencia de las cosas. Las vanguardias respondieron y Xul se unió a la expresionista alemana, en donde la pintura era anhelo de lo espiritual, era hacer visible lo invisible, era expresar una necesidad interior, liberándose del afuera, de la representación del mundo de las formas.

LP - ¿Doctrina, filosofía, pensamiento mágico. ¿Cuánto de todo esto se manifiesta en Xul Solar?

C.B. - Paralelamente a estos movimientos artísticos, se estaba desarrollando el ocultismo finisecular: nuevas escuelas espirituales y filosóficas que perseguían el despertar de la consciencia humana para crear el Homo Novus. Las escuelas espirituales tenían conexión entre sí y estaban íntimamente relacionadas con los movimientos artísticos, científicos y políticos de la época. Ya sea en Milán, Torino, Paris, Londres, Stuttgart que Xul Solar se conectó con Aleister Crowley y con Rudolf Steiner.

LP - Para usted ¿quién fue Xul Solar?

C.B. - Xul Solar fue un iniciado, un maestro, un artista, un lingüista, un músico, un poeta, un estudioso de la pansofía cuyo antecedente es el Ars Combinatoria creada por el mallorquín Raymundo Llull hace mucho tiempo y que hoy está en vigencia en el arte actual, estudioso de la antroposofía, del budismo, pero por sobre todas las cosas, una persona con muchísima alegría y con un gran corazón… y allí llegó por su conexión con su Manas o Super yo, ese espacio diamantino. ¿Qué tenemos que aprender de él? Llegar a nuestro espacio diamantino y estudiar todo lo relacionado para ser mejores seres humanos para que la Argentina sea más bella aún.

por Raúl Vigini

[email protected]