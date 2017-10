"Hay que pasar a tener políticas de Estado en ganadería e industria"

"Esta zona que es eminentemente lechera los chicos adolescentes no están tomando leche, están consumiendo más masitas y jugos, porque medimos y el consumo de masita está en aumento y el de leche fluida está cayendo, pero está en aumento el de queso blando. Ahí está la falla de este Gobierno, debe apoyar a las empresas para que se reconviertan y acercarles herramientas diciendo que ´el nuevo formato de nuestro consumidor que come queso crema, por salud, blando, cremoso, en barra, para sandwich y pizza´, para lo cual si tres tambos se unen van a tener beneficios impositivos, un crédito blando y hacer una quesería; para eso necesitamos una política de Estado", señaló el economista Lic. Salvador Di Stefano, durante la conferencia de prensa.El lunes último el citado disertó sobre "La situación económica post elecciones", en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, en el marco de la asamblea general ordinaria de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, con el auspicio de OPDEA (Obra Social del Personal de Dirección).Y agregó: "La agricultura en Estados Unidos tiene políticas de Estado para que los campesinos con el maíz vayan a una planta de etanol que es de la cooperativa y apoyada por el Estado, se haga etanol, se corta con el combustible y lo que queda para nosotros es la burlanda para ellos DDG se lo llevan a las vacas para hacer ganadería o lechería. Nuestra política de Estado es que nuestros productores son Messi y Maradona, tienen una capacidad de producción increíble con la ayuda de nadie. Entonces tenemos que pasar a tener políticas de Estado en ganadería, industria y todo lo que se ocurra".Este cronista de LA OPINION le preguntó por qué los precios son más caros en Argentina comparado con el resto del mundo, respondiendo que "porque los impuestos son más altos, por ejemplo en Chile no tenés ingresos brutos (4,5%) ni impuesto al cheque (1,2%), el impuesto a la importación es del 3% cuando en Argentina es del 50%, el IVA allá es del 19%, ganancias acá es del 35% allá si no retirás las ganancias el 25%, entonces la mercadería en Chile es mucho más barata que en la Argentina. No es culpa del pobre tipo que hace la prenda porque tiene tantos impuestos que termina agobiado"."Para revertir esa situación -continuó- necesitamos ordenarnos: el ingreso y el gasto público social tienen que estar en equilibrio, pero no se pueden subir los impuestos, tampoco bajar la jubilación a la gente; por un tiempo vamos a tener que convivir en una transición con estos problemas severos presupuestarios por atender una cuestión social porque hemos sido una fábrica de generar pobres".LA OPINION lo consultó sobre cómo reducir la inflación: "se baja de acá al 2021, no el año que viene porque tenés que romper el déficit fiscal y las tarifas subsidiadas que el resto del mundo no tiene. Hay que lograr el equilibrio fiscal, subir las tarifas y tener restricciones sociales. Durante 12 años vivimos en Marte y ahora queremos ser terrícolas como Bolivia, Brasil (la inflación es del 4% y una reforma previsional donde se jubilan a los 70 años), Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y Perú"."Después de octubre viene noviembre, no va a pasar nada. Tenemos una economía que se está ordenando administrativa y financieramente, con reglas monetarias muy claras, donde la tasa de interés es más alta que la inflación para que ahorres en pesos y no en dólares, pero la gente ahorra en dólares. Es un problema que está en mi libro '¿Cómo hacer negocios en tiempo de crisis?: De la economía K a la economía M'. Siguen tomando decisiones como si estuviera la regla monetaria del kirchnerismo; se guarda soja cuando hay que venderla, ponerla a producir y generar agregado de valor. Los negocios siguen acumulado stock cuando hay que rotar la mercadería", destacó Di Stefano.Y agregó: "las empresas y los negocios se tienen que empezar a reinventar, buscando un nuevo formato, no hay que despachar sino vender, crear ofertas, apuntar a precios por cantidad; todo eso genera un cambio brutal. Necesitamos más inversión, que la gente se asocie o se tome financiamiento, buscando un nuevo modelo de negocios".