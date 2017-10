Elogios para sistema electoral de Santa Fe

El sistema electoral santafesino fue elogiado por la especialista internacional y presidente de la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional, Delia Ferreyra Rubio, quien se refirió al sistema electoral de la provincia de Santa Fe, "se trata del sistema más avanzado en este momento, que es la boleta única de papel, y el sistema que usan la mayoría de los países del mundo, en el que el ciudadano marca una cruz".Además, recalcó que la incorporación de la tablet para que las autoridades de mesa puedan realizar el acta “resultó muy positivo” ya que se evita que “haya problemas con que las letras no se entienden, los números no se entienden, o me equivoqué de renglón, o cosas que pasaban con el acta confeccionada manualmente”, problemas que se evitaron “proveyendo a las autoridades de mesa de una simple tablet”.La presidenta de la ONG más importante del mundo en la percepción de ranking de confianza y corrupción de los países subrayó que desde la organización “siempre mencionamos a Santa Fe como ejemplo porque está al nivel de los países más desarrollados del mundo en cuanto a cómo se emite el voto”.La presidente de Transparencia Internacional se refirió al voto electrónico e hizo hincapié en que “la boleta única electrónica es una forma de voto electrónico, no garantiza el secreto del voto, no garantiza la integridad del resultado, es fácilmente hackeable y, además, “la posibilidad de hacer fraude con este sistema es mucho mayor que en cualquier otro mecanismo”.En este sentido, Ferreyra Rubio detalló que “basta poner dos líneas en el software que se utilizan en todas las máquinas de un país para alterar el resultado, sin necesidad de tener un ejército de personas en cada una de las mesas tratando de hacer trampa”.La experta también explicó que “todas esas razones impulsan un trabajo que hacemos muchas ONG, profesionales de los sistemas electorales y profesionales informáticos para esclarecer la situación”.Asimismo, subrayó que “en la actualidad, sólo cuatro países del mundo utilizan el sistema de voto electrónico a nivel nacional, la mayoría de los países del mundo han abandonado este sistema, que no es una cosa nueva”, sino que “se empezó a experimentar en los años 40 y los países lo han ido abandonando, algunos porque se detectó que se podía descubrir cómo votaba cada persona y, con eso, presionarla o alterar la libertad del votante; otros, como Alemania que lo declaró inconstitucional porque el sistema electoral debe ser transparente para que cualquier persona, sin ser un especialista en informática, pueda entender cómo se produce la elección de las autoridades."Holanda –continuó–, que hace mucho que había abandonado el sistema de voto electrónico, para las elecciones de este año también abandonó el conteo electrónico”. Para concluir, Ferreyra Rubio expuso que “la intervención de estos sistemas electrónicos está siendo descartada por las vulnerabilidades del sistema”. .