Maxi Casa: sobre el presente del equipo, el suyo y lo que se viene

tiene la cabeza puesta en el encuentro de este viernes, 21:05, ante Nueva Chicago, por la sexta fecha de la B Nacional y en el entrenamiento de ayer por la mañana en el estadio Monumental, más allá de los minutos de fútbol que dispuso Lucas Bovaglio (ver aparte), también el entrenador dispuso de varios trabajos de definición, algo que hasta aquí le viene costando a la “Crema”., señalóHasta antes del juego del pasado viernes ante la Reserva de Central por Copa Santa Fe, en donde apareció Nico Castro en su máxima expresión -con juego y gol- Atlético vivía al ritmo del exChacarita. El delantero lo aceleraba, le hacía cambiar el ritmo, lo ilusionaba cuando encaraba y dejaba en el camino rivales y lo preocupaba porque le cuesta convertir (tiene un gol) y a sus compañeros de ofensiva, también., reconoció Casa, y agregó:y vemos esas cosas, la finalización deAl extremo, de 24 años, se lo nota tranquilo, y esa tranquilidad llega de la mano de los rendimientos que tuvo hasta aquí Atlético. “Nos estamos conociendo, quizás merecíamos un poco más,pero el equipo está bien,, de esta manera y aceitándolo vamos a tener más de lo que tenemos”, declaró.En relación al partido de este viernes ante Chicago, el delantero de Atlético apuntó: “Creo que no van a cambiar a cómo vienen jugando de visitante, por como lo vienen haciendo y planteando los partidos no nos van a salir a atacar tanto,, y agregó: “Nosotros tenemos que romper esas líneas,jugamos en nuestra cancha y eso es una ventaja para nosotros”.Chicago, San Martín de Tucumán, Almagro e Instituto son los próximos rivales de la ‘Crema’. Equipos con vasta historia en la categoría. Partidos siempre atrayentes para jugar. “En lo personal me encantan,. Sin menospreciar a nadie, el rival piensa más en nosotros que nosotros en ellos, en lo personal veo todos como desafíos importantes y duros, lo vivo de tal manera, son medidas altas y hay que estar a la altura”, se sinceró Casa.Más allá de trabajar en mejorar la definición, el delantero contó: “Siempre hay falencias, en las tres líneas, como todo equipo. Nosotros pensamos en lo colectivo, en lo que al grupo le hace bien, lo que está necesitando y creo que es lo que mejor puede hacer un grupo”.Por último, Maximiliano Casa hizo referencia a su momento. No comenzó jugando desde el inicio pero la lesión de Copetti y sus buenos rendimientos le fueron permitiendo ganarse su lugarcito en la formación titular: “Me siento bien, tengo un entorno maravilloso, un grupo de gente fantástica y es lo primordial, son buena gente. Lo otro es todo trabajo, estoy muy bien”, finalizó.