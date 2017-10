Atlético y el equipo para recibir a Nueva Chicago

El DT Lucas Bovaglio dispuso un trabajo táctico en el estadio Monumental. En el 11 inicial: Jorge Velázquez. El mediocampista no terminó el entrenamiento por una molestia muscular que no le impediría estar este viernes.

Atlético de Rafaela quiere dejar atrás lo que fue su segundo traspié en la Primera B Nacional, en la pasada fecha ante Santamarina en Tandil, y por eso es que viene trabajando duro para tratar de mejorar en sus falencias y poner la cabeza en lo que viene: el viernes, a las 21:05, recibirá a Nueva Chicago por la sexta fecha de la Primera B Nacional.En este sentido, el entrenador Lucas Bovaglio dispuso ayer un trabajo táctico donde puso en cancha el once titular que jugará mañana en el nuevo Monumental, con arbitraje de Alejandro Castro.Con la inclusión del ‘flaco’ Castro desde el inicio la duda, ya planteada el martes, era saber quién salía: Lucas Pittinari o Jorge Velázquez. El santafesino parece haberle ganado la pulseada al cordobés, aunque Velázquez no terminó el entrenamiento por una molestia muscular. Si bien no tendría inconvenientes para estar a disposición de Bovaglio, el DT tampoco confirmó la alineación titular.De esta forma el equipo formaría conEn ese equipo lo destacado fue la presencia de Castro, por primera vez en la temporada como titular. El ‘Flaco’ tuvo un gran rendimiento el pasado viernes en Copa Santa Fe y se ganó un lugar desde el inicio.Otro dato que sobresale es la ratificación de la zaga: Olivera-Brundo, más allá de la posibilidad de contar con Carniello y Lazzaroni. A estos dos últimos aún le falta ritmo futbolístico, y si bien jugaron en Rosario ante Central, continúan con su mejor puesta a punto.Este jueves Atlético volverá a las prácticas y Bovaglio podría definir el 11, aunque ya todo está prácticamente definido que buscará volver al triunfo.