Noche de murga, circo y rock en el Centro Cultural Municipal

Para la noche del Sábado 28 de octubre a partir de las 22.00 hs., en la Sala Centro Cultural Municipal de la Sociedad Italiana y a partir de una propuesta de la Banda de Rock local “4to. Tiempo”, a la que se sumaron “La Diuca Rock ´n Roll”, la murga local “La que se Viene” y los artistas de Circo “Jere y Cami” se ha preparado un espectáculo en el que se abrazarán la magia y destreza de los malabares circenses con el ritmo de la murga y la fuerza del Rock, noche que promete ser distinta no solo por la propuesta sino porque pretende que los asistentes vayan dispuestos a ser parte del show y disfruten el espectáculo desde adentro y no solo como meros espectadores. Se invita a llevar banderas (no partidarias de ningún tipo) de colores quien desee para ayudar al colorido de la fiesta ya que entre otras actividades previstas se filmará un vídeo para luego editar un clip del evento.

Con este show los artistas involucrados en el proyecto quieren aportar su talento en beneficio de quienes más lo necesitan.

La entrada será una caja de leche que luego será donada a un merendero infantil de los tantos que funcionan en nuestra ciudad dando contención a niños de escasos recursos.

Auspicia: Secretaría de Cultura de la Municipalidad local.