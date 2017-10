Comenzaron con la lectura de la ordenanza tributaria

En el encuentro de ayer por la mañana, los concejales de nuestra ciudad comenzaron con la lectura a la ordenanza tributaria, un tema que sin lugar a dudas es muy polémico en el cierre de cada año.Entre la novedades más destacadas, se anuncia que el aumento de la tasa no será fijo, sino que se dará por una fórmula polinómica en la que se tendrán en cuenta los aumentos de los combustibles, los precios mayoristas, y los sueldos de empleados municipales. Cada uno de los Concejales dejó su parecer y el día 8 de noviembre representantes de la Secretaría de Hacienda explicarán detalladamente el proceso y presentarán un ejemplo para que no queden dudas."El encuentro de ayer fue denominado de hacienda y presupuesto, que se constituye cuando llega el tema de la Tributaria y el proyecto de Ordenanza del presupuesto, donde también se trató la observación a la cuenta de inversión que yo he formulado y se le dio despacho a este proyecto de declaración que se va a votar este jueves en la sesión ordinaria", le dijo el concejal Lisandro Mársico a LA OPINION.Además, el concejal agregó que "hicimos una lectura de la ordenanza tributaria y fuimos marcando los artículos en los cuales hubo cambios. El más significativo fue el cambio de la UCM, hoy una UCM es un peso y así se va modificando la tasa general de inmuebles y va generando todos los tributos que están contemplados en la tributaria, obviamente", dijo.En tanto, destacó que "se ha dado un cambio en el cual ahora esa unidad se va a sacar en base a una forma polinómica, integrada por tres rubros. Uno son los sueldos del personal municipal, de categoría 15, la otra es el precio del gasoil y el restante lo pasa a constituir los índices de precios mayoristas que marca el Indec", en lo que será la antesala de la sesión de esta tarde, a las 19 horas.