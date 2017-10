Un día más...un concepto más

Acabo de sentarme frente al gimnasio que me ve todos los días y, de modo recíproco lo veo, nos vemos y, comienza la linda rutina de trabajo, acompañado de otro gran compañero…, el mate. Transcurren escasos minutos y la gente llega, todos amigos porque aquí, en el gimnasio creamos o afianzamos aún más el lazo de amistad debido a charlas, a eso que llamamos cotidiano y existen condimentos para la amistad como la voluntad de querer serlo, el verse y ayudarse, el reír e interesarse por uno, por otro, por los demás, por el gimnasio, o por los chicos del gimnasio, ese compañerismo mutuo y permítanme redundar, porque no es lo mismo creerse compañero que serlo, por eso lo denomino mutuo. Crear grupos en mi juicio es la dirección de las nuevas décadas a transitar, y…, el deporte sabe de viejo como hacer estos vínculos, estas uniones humanas con destinos amigables aparte de un objetivo deportivo.Ustedes se preguntarán el porqué de esta introducción y como imaginariamente lo sentí, es por eso mi descripción al respecto: comienzo de la mañana, comienzo laboral, primeros mates matutinos, dos amigos, conmigo tres, los dos homónimos como grandes tocayos basta con saludar a uno para que saluden dos porque los padres así quisieron y le pusieron por separado Diego y el gimnasio los une para ser “los Diegos”. Les digo: -Tengo que escribir para el diario así que la inquietud que tengan la escribo como tal. Un Diego me dice: - Tengo una… ¿Por qué, cuando empiezan los primeros calorcitos, o directamente la primavera, todos quieren ir al gimnasio?Mi respuesta fue directa y simple: Primero advertí lo escueta de la nota si me remitía solo a contestar su inquietud (para no sincerarme tanto y decirles miniaturista): risa de por medio, de inmediato aclaro su duda y explico sencillo: …llegan los días calurosos y las prendas son cada vez más adheridas al cuerpo, nos despojamos de todo abrigo y las imperfecciones duelen en algunos casos, algo de culpa la tiene la moda, los rollitos son alarmas con batería prolongada y sin un interruptor para acallarlas, y nos damos cuenta donde estamos parados en frente al espejo, si nos cuesta atarnos los cordones con el calor está la urgencia, si nos agitamos fácil el calor lo advierte y nos ordena hacer algo al respecto, comenzamos a entender que: “uno es lo que come”, que: sin dieta y entrenamiento “como las ruedas de una bicicleta” no vamos a ninguna parte, entonces…, que pasa!Empezamos un gimnasio. Y, si empiezas en esta época lamento decir que: los frutos vendrán de a poco, la buena cosecha será para el próximo año si persiste la idea de continuar, pero no te aflijas, el primer paso está dado y eso cuenta mucho, a parte los primeros meses otorgan excelentes cambios.Seguir sería rebuscar conceptos efímeros y les cuento la verdad, llegó mi amigo Gustavo para tomar unos mates conmigo. Los espero en la próxima con, deportes, entrenamientos y salud, ítems y maneras de entrenar…, y también de vida, para vivirla que es lo más bello que tenemos. Saludos cordiales.