Asesinó a su hija y a su esposa a cuchillazos

A las 11 de la mañana del martes, vecinos del barrio Acindar de Rosario, escucharon el ulular de las sirenas de las ambulancias y la llegada de varios móviles policiales a una casa de Villarino 3784.Según lo consignado por La Capital de esa ciudad, dentro de la vivienda se encontraban muertas y abrazadas sobre un charco de sangre Fernanda Laconca, de 33 años, y su hija Camila, de 2. Al lado de los cuerpos, en calzoncillos y con un cuchillo Tramontina en la mano, estaba todo manchado de sangre Iván Furiasse, de 34 años, esposo y padre de las víctimas.El hombre no tenía heridas en su cuerpo. La sangre que lo teñía era la de su familia. El matrimonio no era muy conocido en el barrio aunque hacía tres años que alquilaban la casa en la cual se desató la masacre.Los dos trabajaban en relación de dependencia en firmas importantes y no tenían problemas aparentes. Pero la locura explotó en esa finca típica de un barrio de laburantes.Iván ya había sufrido problemas psiquiátricos y en enero de este año estuvo un mes internado en una clínica del centro rosarino. Por eso, las hipótesis se centran en que pudo haber tenido un brote psicótico que arrasó con todo lo que hasta ayer fue su vida y la de su familia.El fiscal Florentino Malaponte llegó al lugar y después de dos horas de trabajo sostuvo que "los vecinos no escucharon gritos ni discusiones, y no hay denuncias de violencia de género que la víctima haya realizado anteriormente, al menos es lo que sé hasta ahora. A la familia de la mujer le llamó la atención la inasistencia de la pareja a sus respectivos trabajos y vinieron hasta aquí con la policía para ver qué sucedía. Al entrar encontraron la escena bestial".Para el fiscal, y según las primeras pericias realizadas en el comedor de la casa donde se produjo el doble homicidio, el mismo "fue cometido en horas tempranas de la mañana" del martes.En ese sentido, Malaponte confirmó que "Furiasse quedó detenido como presunto autor material del hecho en una dependencia policial" y sobre la salud mental del muchacho agregó que "hay comentarios sobre sus problemas, pero es una cuestión que vamos a saber a partir del miércoles, cuando hagamos las entrevistas y la imputativa".