Adelantos de viernes

Anoche, en la reunión del CD se programó la 12ª fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, la cual comenzará el próximo viernes con la disputa de cuatro adelantos, el resto se jugará el domingo en su horario normal.El programa: Viernes 27/10: 21:30 hs (Reservas 20 hs): Ben Hur vs Sportivo Norte, Argentino Quilmes vs. 9 de Julio, Deportivo Libertad vs. Unión de Sunchales; 22:00 hs (Reservas 20:30 hs) Deportivo Ramona vs. Florida de Clucellas. Domingo 29/10: 15:30 hs (Reservas 14:00 hs): Peñarol vs. Atlético de Rafaela, La Hidráulica vs. Brown de San Vicente, Argentino de Humberto vs. Ferrocarril del Estado.LasFerrocarril del Estado 24 puntos; Peñarol 24; Argentino Quilmes 21; Brown de San Vicente 18; Atlético de Rafaela 16; Unión 16; Florida de Clucellas 16; Argentino Humberto 15; Deportivo Libertad 14; 9 de Julio 14; La Hidráulica 14; Deportivo Ramona 9; Ben Hur 6; Sportivo Norte 5.Los peoresSportivo Norte 1.235; 9 de Julio 1.235; Arg. Humberto 1.083; Dep. Ramona 1.074; 1.074; La Hidráulica 0.958