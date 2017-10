Definieron lineamientos para salir de la crisis

En el marco de la reunión sectorial lechera llevada a cabo por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, se trataron 5 temas para plantearle en el futuro al presidente Mauricio Macri en la Mesa Sectorial.Jorge Chemes, vicepresidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) e integrante de la Mesa, señaló que "las principales medidas urgentes para tomar son un plan de infraestructura, que abarque caminos rurales y conectividad, junto a la falta de transparencia de la cadena, la desburocratización y la creación de nuevas líneas de financiamiento para que el productor no desaparezca".La carga impositiva es otro de los puntos a trabajar dentro de la Mesa Sectorial Lechera y, como ejemplo, citó que para la industria alrededor del 26% del sueldo del empleado, queda en manos del sindicato y el Estado. El endeudamiento de la industria y el productor tambero, y toda la situación los lleva a tener un alto costo de producción."Actualmente, el productor recibe entre 5,30 y 6,10 pesos por litro de leche producido, mientras que el costo alcanza los 7 pesos, por lo que los números no cierran en los tambos", señaló Chemes.En relación a la comercialización y negociación de los productores en las cadenas, no hubo un consenso para la institucionalización de mercados, como lo ha logrado Santa Fe, a través del Colegio de Abogados de Rosario, gracias a gestiones de CRA.Con respecto a la cadena y la exportación, Chemes afirmó que "es necesaria una reacomodación y organización para la exportación, ya que también hay que consolidar la demanda del mercado interno".Conviene recordar que en la edición del 13 de octubre pasado, LA OPINION había adelantado que "Meprolsafe presentará reclamos al Gobierno", aprovechando la presencia del subsecretario de Agricultura de la Nación Alejandro Sanmartino, quien estuvo ayer en el 18° seminario de producción lechera para estudiantes universitarios que se desarrolló en el INTA Rafaela, se había reunido con dirigentes de Meprolsafe (Mesa de productores de leche de la provincia de Santa Fe), de la que participó también Alejandra Navas (nexo entre la Subsecretaría de Lechería y el Banco Nación).En esa oportunidad, consensuaron los puntos de la reunión prevista para dentro de 45-60 días con el presidente Macri (participarán otros actores de la cadena láctea), en el que le presentarán una serie de reclamos: infraestructura, energía eléctrica, excedentes de producción, hay mucha gente que no consume los litros promedio, universalizar el vaso de leche en las escuelas, el financiamiento del sector especialmente acorde a la situación de la lechería, entre otros, según había destacado Fernando Córdoba, presidente de Meprolsafe ante la consulta de un cronista de este diario, cuya agenda se avanzó en el día de ayer.