Comenzó la cosecha de trigo reflejando impacto del fusarium

La variabilidad de las temperaturas medias diarias, altos porcentajes de nubosidad, precipitaciones y días soleados fueron nuevamente las condiciones ambientales de la semana, que en diferentes grados de impacto y cobertura en toda el área de estudio condicionaron las distintas actividades, situación similar a la semana anterior.La inestabilidad climática se manifestó en los distintos departamentos con variados grados de incidencia y porcentajes de cobertura, siendo la zona norte que constituyen los departamentos Vera y General Obligado y el departamento La Capital con mayores montos pluviométricos registrados, 50 mm.Con posterioridad a las condiciones de inestabilidad, hubo días soleados, con baja nubosidad, permitiendo reanudar los procesos de siembra de arroz, algodón y comienzo para el cultivo de sorgo en sus dos opciones: forrajero o granífero.Por otro lado, en los departamentos del norte se observó el movimiento de equipos y cosechadoras en cultivares de trigo, con resultados no esperados, como consecuencia de fusariosis y su impacto, en los rendimientos y en la calidad de los granos obtenidos.Se continuaron realizando aplicaciones de herbicidas en lotes para la futura siembra de soja, que en predios muy puntuales de los departamento San Jerónimo, San Martín y Castellanos se comenzó a implantar, muy condicionada todavía por los altos porcentajes de humedad en la cama de siembra y estados de saturación hídrica de los suelos.Para el período comprendido entre el miércoles 25 al martes 31 de octubre, los pronósticos prevén desde el inicio hasta el fin del mismo, un paulatino aumento de las temperaturas medias diarias y condiciones climáticas de inestabilidad, con altas probabilidades de precipitaciones de variada intensidad, en todos los departamentos del área de estudio. Las temperaturas medias diarias, fluctuarían entre mínimas de 7 a 20 ºC y máximas de 23 a 35 ºC.Las previsiones climáticas descritas condicionarían la realización de las diferentes actividades en los distintos sistemas productivos.En los primeros lotes que presentaron estados fenológicos más avanzados, comenzó el proceso de cosecha, con un porcentaje algo elevado de humedad, pero lo más relevante fue lo que han reflejado los diferentes ataques defusariosis en las etapas reproductivas de los cultivares. Esta situación se fue reflejando en informes anteriores en que se mencionaban las preocupaciones de los productores en este tema.Los primeros lotes cosechados en los departamentos del norte del área de estudio reportaron rendimientos promedios que fluctuaron entre 18 – 20 – 22 qq/ha, los cuales no son los esperados.El resto de los cultivares presentaron estados de bueno a muy buenos en un 75 %, con algunos lotes excelentes, un 20 % bueno y el 5 % restante regular. Ante lo expresado, tareas de seguimiento y evaluación de los diferentes grados de afectación serán las actividades a realizar.Los lotes mostraron los siguientes estados fenológicos: 5 “emergencia de la inflorescencia” 51 (primeras espiguillas de la inflorescencia visibles), 55 (mitad de la inflorescencia emergida), 59 (emergencia completa de la inflorescencia), 6 “antesis” 61 (comienzo de antesis), 65 (mitad de antesis), 69 (antesis completa), 7 “grano lechoso” 75 (medio grano lechoso), 77 (grano lechos avanzado), 8 “grano pastoso” 83 (comienzo de grano pastoso), 87 (pastoso duro), 9 “madurez” 91 (cariopse duro, difícil de dividir) y los más avanzados en 92 (cariopse duro, no se marca con la uña).Continuó normal y sin inconvenientes el crecimiento y desarrollo con buena disponibilidad de agua útil en los suelos, en toda el área sembrada.Los lotes con sectores encharcados e inundados en los departamentos del centro de la provincia, se fueron recuperando durante la semana, quedando muy pocas hectáreas afectadas con marcado impacto, particularmente la reducción del stand de plantas, en las posiciones más bajas o deprimidas de los lotes.Se continuó monitoreando el cultivo observándose muy pocos lotes con presencia de mildiu (Plasmopara halstedii), con proporciones de bajos daños en el cultivo, evaluándose la realización de controles y aplicaciones.Se observaron, los siguientes estados fenológicos: V “estados vegetativos”, V3 (3º par de hojas verdaderas), V4 (4º par de hojas verdaderas), V5 (5º par de hojas verdaderas), V6 (6º par de hojas verdaderas), V7 (7º par de hojas verdaderas), V8 (8º 5 par de hojas verdaderas), V9 (9º par de hojas verdaderas), V10 (10º par de hojas verdaderas), R “estados reproductivos” R1 (inflorescencia rodeada de brácteas inmaduras es visible) y los más avanzados en comienzo de R2 (distancia de menos de cm entre la inserción del botón floral y la última hoja).