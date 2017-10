Caro, la duda del domingo

9 de Julio volvió a sumar este miércoles 40’ más de fútbol formal con vistas al encuentro del domingo a las 15 en San Lorenzo ante Puerto San Martín por la 15ª fecha del Federal B, donde el León rafaelino necesita recuperarse de un par de derrotas consecutivas ante un rival directo para continuar con vida en la lucha por la clasificación entre los 2 primeros del grupo. Cuando parecía que Maximiliano Barbero tenía casi definido el probable equipo titular, el que está en duda por estas horas es el defensor Juan Caro, quien arrastra una molestia en el cuádriceps izquierdo. El ex Ben Hur ayer se movió de manera diferenciada y se lo esperará hasta último momento para ver si puede ser tenido en cuenta. Si el central, de buen rendimiento, no llega, su lugar será ocupado por Mariano Canavessio. Por ende, el probable equipo del “9” será con Julián Maina; Kevin Acuña, Flavio Díaz, Caro o Canavessio y Andrés Velazco; Hugo Góngora, Juan Pablo Rodríguez, David Cardelino, Maxi Aguilar y Guillermo Funes; Rubén Tarasco.El Consejo Federal dio a conocer este miércoles la programación y los árbitros de la 15ª fecha de la Región Litoral Sur B que se disputará este domingo de manera íntegra. El detalle de los horarios y las designaciones son las siguientes:; Coronel Aguirre vs. Unión Totoras (Martín Cardoso, Villa Constitución), San Jorge vs. Tiro Federal (Luciano Vega, Esperanza) y Rivadavia vs. Adiur (Rodrigo Vidal, Alcorta).