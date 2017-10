En Diputados se aprobó el desafuero del exministro

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Con una votación que rozó la unanimidad, el oficialismo logró ayer su objetivo de dejar sin inmunidades parlamentarias al diputado del Frente para la Victoria-PJ Julio De Vido y habilitar su detención. La votación resultó en 176 votos afirmativos, ninguno negativo y hubo una abstención: llamaron la atención seis votos positivos del Frente para la Victoria-PJ que, pese a no aportar quórum al inicio de la sesión especial, luego se sumaron al pleno, en flagrante desacato a la decisión orgánica del bloque presidido por Héctor Recalde.El desafuero fue aprobado por Cambiemos, el Frente Renovador, el Partido Socialista, el Bloque Justicialista, el Frente de Izquierda, Libres del Sur, Frente Cívico por Santiago, entre otros, luego de dos horas y veinte minutos de debate en el recinto.El alzamiento de los diputados del FPV que se declararon en rebeldía ante lo consensuado dentro del bloque tuvo como cara visible a la rionegrina María Eugenia Soria, quien justificó su postura al sostener que algunos representantes del oficialismo preferirían ver rechazado el desafuero "así se les alarga esta novela que montaron".A ella se sumaron Miriam Gallardo (Tucumán), Ana Llanos (Chubut), Alberto Tovares (San Juan), Sandra Daniela Castro (San Juan) y Luis Bardeggia (Río Negro).En una conferencia de prensa previa al inicio de la sesión en el tercer piso de la Cámara baja, Recalde defendió la postura de no bajar al recinto para no "convalidar un plan de persecución a los opositores".El bloque Peronismo para la Victoria, que tributa al Movimiento Evita, también se ausentó a la sesión: en un comunicado consideraron que "la implementación de los mecanismos de juicio y desafuero deben realizarse en el marco del apego al derecho, a procesos judiciales debidamente sustentados en cuanto al material probatorio y a la temporalidad procesal, y no ejercidos en base a sospecha, ya que esto marcaría una tendencia con antecedentes nocivos y de peligrosidad institucional".Sobre De Vido pesan dos pedidos de detención, uno efectuado por el juez federal Luis Rodríguez en la causa por supuesta malversación de fondos destinados a la mina de Río Turbio y otro hecho por el magistrado Claudio Bonadio en la investigación por presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado natural.El diputado del PRO y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, sostuvo al abrir el debate en el recinto que al exministro se lo imputa por ser el "autor de la más compleja y efectiva trama de corrupción que se haya visto alguna vez en la Argentina". "Han desaparecido expedientes, se han perdido o destruido, hay informes que nunca se han brindado, hay autoridades del Estado y empresas particulares que actúan con reticencia para brindar informaciones", comentó, al justificar la decisión de los jueces Rodríguez y Bonadio de ordenar su detención, ante la presunta existencia de "riesgos procesales".A su turno, la diputada del GEN Margarita Stolbizer sostuvo que es necesario "extirpar cualquier sospecha que recaiga sobre el funcionamiento de esta institución", tras advertir que De Vido buscó "impunidad" mediante el "artilugio" de "refugiarse" en una banca.